Hareide til eget parti: KrF skal ikke inn i regjering med Frp

KrF-leder Knut Arild Hareide understreket nå i et møte med partiets landsstyre at det er uaktuelt for KrF å gå regjering med Frp.

Hareide sier at det fortsatt er to veier for KrF etter valget: Enten sentrum-høyre-regjering. Eller opposisjon.



– Jeg har fått mange spørsmål om KrF etter valget kommer til å gjøre det vi sa før valget. Til det sier jeg: Selvfølgelig, sier Hareide.



KrFs landsstyre møtes fredag og lørdag for å diskutere veien videre etter det historisk dårlige valgresultatet. Hareide var klar på at partiet må reise seg igjen.

– Vi skal gjøre det vi sier og si det vi gjør, da Hareide til KrFs landsstyremøte i Oslo fredag formiddag.

Nye samtaler med Erna



KrFs landsmøte vedtok i vår at regjeringssamarbeid med Frp ikke er aktuelt. Hareide understreker igjen at det står. Han vil helst ha Frp ut av regjering, og Venstre og KrF inn.



Velger Erna Solberg Frp, blir det opposisjon, er fortsatt beskjeden fra Hareide.



– Kom vi på vippen, sa vi at Erna skulle få fortsette, men at vi ikke ville ha en samarbeidsavtale, minnet Hareide om.

Nå ber han landsstyret bekrefte at det er KrFs veivalg også etter valget:

– Dersom vi ikke lyktes med det, var vi også ærlige på at regjeringssamarbeid med Frp ikke var aktuelt. Da går vi i opposisjon, la Hareide til.

Her kan du se KrF-lederens reaksjon på valgresultatet:



Nye møter med Høyre, Venstre og Frp



Hareide har likevel avtalt å møte Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) å møte Trine Skei Grande (V) til nye flertallssamtaler allerede neste uke.

Ifølge VGs opplysninger vil dette møtet skje onsdag, og da skal partilederne ha med sine nestledere. Venstre har fremdeles ikke avgjort om de vil inn i en regjering med Frp.

