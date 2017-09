Hareide: Et tidsspørsmål hvor lenge vi blir med i forhandlinger

KrF-leder Knut Arild Hareide har fått klar beskjed fra landsstyret om ikke å gå i regjering med Frp.

Under dagens strategimøte i KrFs landsstyre var det igjen stemmer som tok til orde for at KrF skal gå inn i regjering med Frp.

Men etter møtet var partileder Knut Arild Hareide likevel klar på følgende: KrF skal ikke gå i regjering med Frp, og KrF skal ikke være et støtteparti for en regjering som inneholder Frp.

Dersom Erna Solberg (H) velger å gå i regjering med Frp, er det derfor bare et spørsmål om tid før KrF går ut av forhandlingene, påpeker han.

– Skjer den avklaringen veldig tydelig, er det et tidsbegrenset spørsmål hvor lenge vi blir med, sier Hareide til VG.



Lokallagsleder til KrF-Hareide: Gå inn i regjeringen

KrF la Frp-ballen død



Den siste uken har det kommet opprop fra KrF-grasrota om at partiet likevel burde gå i regjering med Frp. Det ble også argumentert for det under dagens landsstyre, bekrefter Hareide.

– Det er noen stemmer som har pekt på det, men det er ikke det som er den naturlige oppsummeringen etter debatten. Det er enkelte røster som også har sagt det, både i landsstyret og utenfor, sier Hareide.

– Men nå er den ballen lagt død?

– Nå peker vi på det samarbeidsvedtaket vi har og at det står fast, understreker han.

– Hvis Erna sier at hun velger Frp i regjering, er dere da ferdig med å ha samtaler?

– Jeg synes det er vanskelig å si at «nå er vi ferdige». Mitt landsstyre vet at jeg skal inn i samtaler på onsdag og jeg opplever ikke at de har prøvd å binde meg fast med et mandat, svarer Hareide.

– Taper slagene utenfor regjering

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener KrF kan få problemer med å få sin politikk gjennomført om de velger å stå utenfor.

– Jeg mener at det er feil avgjørelse. Man velger en isolasjonsstrategi som jeg tror bare fører KrF enda lenger ned på målingene, sier han.

Han forteller at han godt forstår at man er bundet til vedtakene man gjorde i forkant av valget, men han håper likevel at KrF senere i perioden kan komme til et annet resultat og gå inn i regjering.

FEIL: Vebjørn Selbekk mener det er feil av KrF ikke å gå i en regjering som inneholder Frp. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Det er en historisk parallell til denne situasjonen. I 1981 valgte man å ikke gå inn i en regjering som forvaltet den vedtatte abortloven. To år senere valgte man å likevel gå inn i Kåre Willochs regjering. Jeg ser for meg en slik løsning nå.

Selbekk mener det er i regjering at KrF vil kunne få gjennomslag for sin politikk, og mener man taper salgene når man velger å stå utenfor regjeringen.

Han mener at det nettopp er avtalen om ikke å gå i regjering med Frp som gjorde at partiet tapte valget.

– Det er et stort mindretall i partiet som mener at man bør gå inn i regjering. Det er ikke lett å styre partiet i denne situasjonen og jeg tror at vi bare har sett begynnelsen på uroen i partiet. Dette vedtaket vil ikke være med på å styrke oppslutningen om partiet.

– Partiet må fremover

KrFs fylkesleder i Hordaland, Pål Kårbø, var en av forkjemperne for at KrF burde vurdere regjering med Frp. Han tapte debatten på landsstyremøtet.

– Det ligger i saken at når jeg hadde en annen tilnærming og ikke vant frem, så er jeg jo skuffet. Men nå er det tatt en beslutning i landsstyret, og det har jeg respekt for. Nesten uansett hva vi hadde landet på, ville det blitt en krevende tid for partiet fremover, sier han til VG.

Landsstyret har det siste døgnet samlet seg om at KrF må stå for det de sa før valget, at regjeringssamarbeid med Frp er uaktuelt.

– Selvfølgelig var det viktig hva vi sa før valget og det har også påvirket handlingsrommet vårt, sier Kårbø.

Fredag argumenterte han i landsstyret for at KrF burde inn i regjering, men er klar på at partiet må fremover nå.

– Jeg var ikke helt alene om det, men relativt alene. I Hordaland er det et stort flertall som er enige med min tilnærming, påpeker han.

Skal hente inn eksterne for å evaluere krisevalget



Når KrF skal finne ut hvorfor de gjorde et historisk dårlig valg, vil de hente inn ekstern evaluering fra eksperter utenfor partiet.



– Vi har vært tydelige på at vi bør bruke noen som gjør analyser for oss, enkelte ressurspersoner som vi ser at kan forstå oss og kjenner oss, men som samtidig ser oss utenfra, sier Hareide til VG.



Målet er at evalueringen – innad i partiet og med de eksterne, skal være ferdig i november.

– Det er i hovedsak vår partiorganisasjon som skal gjøre den, men så bruker vi også noen eksterne krefter inn i det arbeid, sier Hareide.

Fikk du med deg? Hareide mener han kunne gjort en bedre jobb i valgkampen

Hareide: Ser ikke for meg noen avtale med regjeringen



KrF har de siste fire årene hatt en samarbeidsavtale med regjeringen, sammen med Venstre. Det vil ikke KrF-lederen ha igjen. Vårt Land skriver imidlertid at Hareide ikke vil utelukke å ha en form for skriftlig avtale med regjeringen.

Hareide presiserer lørdag at han ikke ser for seg en avtale med regjeringen.

– Jeg opplever at det ikke er et landsstyre som har bundet meg fast, men de er opptatt av at vi følger det vi har sagt før valget, nå etter valget. Men hva som skjer i de samtalene nå, hvis vi skal konkludere 100 prosent på det før vi vet hva de andre partiene sier, det vil ikke være riktig, sier Hareide til VG.

– Skal det den neste måneden inngås noen overordnet avtale (med Høyre og Frp) for det som skal skje de neste årene og saker dere må ha gjennomslag for?

– Vi har sagt tydelig hva vi gjør, og det står fast. Vi går i opposisjon og samarbeider fra sak til sak, sier Hareide.



– Det er de føringene vi har lagt, men så vet ikke jeg hva regjeringen tenker og regjeringspartiene tenker. Og mitt landsstyre har sagt at vi skal følge det vi sa før valget, men vi skal ikke – før vi vet hva alle andre tenker på – avskjære alle muligheter. Vi har ikke engang fått avklaring på vårt regjeringsalternativ. Å begynne å vurdere alle ting før vi vet det, det synes ikke jeg er riktig, sier Hareide til VG.

Men han presiserer samtidig:

– Jeg ser ikke for meg en avtale med en regjering, sier Hareide.



