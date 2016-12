Krisesenter: Politiet ba kvinne dra hjem til voldelig ektemann

Da kvinnen søkte tilflukt fra sin mann på et krisesenter i Florø, ble hun oppringt av politiet og bedt om å dra hjem igjen, ifølge senterleder.

Det var under en markering på Krisesenteret i Sogn og Fjordane i desember at leder Wenche S. Hovland fortalte historien om kvinnen. Saken er omtalt på Krisesenterets nettsider.

– Krisesenteret fikk en dag en telefon fra en lensmann som ville snakke med en dame som hadde søkt tilflukt der sammen med barna sine på grunn av grov fysisk og psykisk vold fra ektemannen, heter det.

– Lensmannen, som hadde kjent husfaren i alle år, fikk snakke med henne. Hun fikk en overhøvling og beskjed om at hun måtte komme seg hjem, for her satt mannen hennes helt knust, står det videre.

Det var avisen Firda som omtalte saken først.

Etterforskningsleder ved Flora politistasjon og kontaktperson for krisesenteret Kjell Magne Barsnes sier til VG at det var en politibetjent, som etterforsket hendelsen, som var involvert i saken – ikke en lensmann.

Barnses bekrefter at han ble varslet om saken av senterleder Hovland.

– På bakgrunn av det gjorde vi noen grep for å gjenskape tillit til politiet og etterforskningen. Det ble satt en annen etterforsker på saken, sier han.

Det var for omtrent ett år siden at kvinnen søkte tilflukt på krisesenteret i Florø, skriver Bergens Tidende. Et par dager senere ringte politibetjenten til krisesenteret mens han hadde kvinnens ektemann på kontoret.

Hovland sier til avisen at kvinnen ble på krisesenteret etter at hun mottok telefonen, som hun trodde dreide seg om at hun hadde meldt saken til politiet.

– Men hun var helt knust etterpå, sier Hovland.

Overfor Firda kaller Barsnes situasjonen uheldig.

– Situasjonen ble veldig uheldig. Det som skjedde er ikke med på å skape tillit til den jobben vi skal gjøre, sier han til avisen.

Til VG sier Barsnes at Flora politistasjon og krisesenteret har et veldig godt samarbeid.

– Men det er store variasjoner i hva slags kompetanse som finnes rundt om i politietaten når det gjelder vold i nære relasjoner. Der har vi en jobb å gjøre, sier han.

Barsnes opplyser videre at, så vidt han kjenner til, er politibetjenten ikke anmeldt og Spesialenheten for politisaker er ikke koblet inn i saken.

Når det gjelder kvinnens ektemann ble saken henlagt på grunn av manglende påtalebegjæring fra fornærmede, opplyser han.