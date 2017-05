En plastikkirurgisk klinikk i Litauen er blitt hacket, og sensitive opplysninger om norske borgere er på avveie.

Det er Kripos som opplyser om hackingen av den plastikkirurgiske klinikken i Litauen.



Kripos har blitt kontaktet av norske pasienter som har blitt forsøkt presset for penger.



– Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mange det gjelder. De som har kontaktet oss, sier de har blitt kontaktet gjennom Facebook og på telefon, sier Axel Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, til VG.

Ifølge danske Ekstra Bladet er opp mot 1600 dansker rammet, og svenske Expressen skriver at det gjelder 400 svensker.

I alt er det 24.000 pasienter som er rammet av hackingen og har fått frastjålet sine journaler fra den litauiske klinikken, ifølge Ekstra Bladet.

Den danske avisen skriver at hackerne truer med å offentliggjøre personsensitive opplysninger og bilder.

En dansk kvinne sier til Ekstra Bladet at hennes journal med bilder er spredt på nettet, etter at hun gjorde en brystoperasjon i Litauen. Ifølge den danske kvinnen krever hackerne 500 euro for å fjerne journalen og bildene.

Kripos: – Ikke betal

Kripos oppfordrer personer som har blitt forsøkt presset for penger til å ta kontakt med sitt lokale politi. I tillegg oppfordrer Kripos til å ikke betale dersom du blir forsøkt utpresset.



– Man har ingen garanti for at utpresserne gjør det de har lovet, begrunner Due.

Han forteller videre at politiet i Litauen etterforsker selve hackingen, og at Europol er koblet på.

