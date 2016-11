Voldtektsdømt lærer (51) rømte under soning: Politiet frykter han vil ta kona

Den voldtektsdømte 51-åringen skal ha terrorisert kona i 25 år. I dag hoppet han ut av vinduet og flyktet fra fengsel, og politiet frykter han jakter ektefellen.

Ifølge VGs opplysninger, ble den fornærmede kona tatt hånd om av politiet og plassert på et sikkert sted da meldingen om ektemannens flukt ble kjent tirsdag morgen.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier lensmann Svein Engen ved Aurskog-Høland lensmannskontor i Øst politidistrikt til VG.

Den 51 år gamle læreren sonet fengselsstraffen på syv år ved Ullersmo fengsel og ble fremstilt for legeundersøkelse ved Ahus universitetssykehus tirsdag morgen. Under legesjekken åpnet 51-åringen et vindu og hoppet ut, til tross for vakthold av to politibetjenter.

Politiet: Nesten tatt ham flere ganger

Politiet anser ikke den voldtektsdømte læreren som farlig for folk flest, men han omtales som ustabil og politiet har derfor satt inn sikkerhetstiltak rundt kona hans, som var fornærmet i straffesaken mot ham. Ifølge politiet har læreren utsatt ektefellen for psykisk terror i 25 år.

Mannen beskrives som 190 centimeter høy og hengslete, norsk, mørk i håret, og iført olabukse og rutete skjorte.

– Politiet har nesten tatt ham flere ganger, men han har kommet unna hver gang, sier lensmannen.

– Hva gjør politiet for å få tak i ham?

– Vi leter etter ham. Vi har nesten tatt ham flere ganger, men han har kommet unna hver gang, svarer lensmannen.

Den voldtektsdømte læreren har møtt datteren sin i løpet av dagen, men tok taxi videre etter dette møtet, ifølge politiet.

– Nå vet vi ikke hvor han er. Han får drive på til han blir sulten og kald. Da håper vi at han vil dukke opp på Ullevål eller Ahus igjen, sier lensmannen til VG.

Ifølge dommen fra i høst, skjedde flere av voldtektene på offentlig sted, som blant annet utenfor butikkvinduer, hotell-korridorer, i en telefonkiosk og utenfor en kafé.

Familievolden pågikk i nesten 25 år – i perioden 1991 til 2015 – og omfattet slag og spark, også når kona var gravid, står det i dommen.

Læreren har hele tiden nektet straffskyld, og forsøker nå å anke saken til Høyesterett, opplyser lensmannen.