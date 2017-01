Voldsom slåsskamp før mann (31) ble drept i Asker

ASKER (VG) Politiet mistenker at 31-åringen ble drept etter et voldsomt basketak med de to drapssiktede mennene.

Leiligheten til norsk-iraneren (31), midt i et rolig villastrøk i Asker, viste tydelige spor etter slåsskampen. Ruten til inngangsdøren var knust, og under dørklinken var det tydelige blodspor.

Etter det VG får opplyst, skal 31-åringen og de to mennene på 27 og 32 år ha utvekslet trusler i forkant av slåsskampen.

«You got some shit to say to me? I will see you soon & say that shit to my face & I will fuckin end you!», skrev han på sin egen facebookvegg bare kort tid før drapet skjedde.

Sår i ansiktet



De to mennene skal ha kommet hjem til 31-åringen søndag kveld. Der skal det etter kort tid ha oppstått en kraftig krangel som utviklet seg til en slåsskamp.

Etter det VG får opplyst, skal 31-åringen ha slått en av mennene i ansiktet med en tung manual fra et vektsett.

VG påtraff den ene av de drapssiktede mennene (27) utenfor politihuset mandag ettermiddag, da han var på vei inn for å melde seg til politiet. Da hadde han en stor blåveis og sår i ansiktet.

De to mennene skal ha forklart til politiet at den ene holdt 31-åringen fast, mens den andre slo. Dødsårsaken er ennå ikke klar, men politiet venter en foreløpig obduksjonsrapport tirsdag.

– Jeg ønsker ikke å si noe mer om skadene på avdøde, sier Grete Metlid, som leder avsnitt for vold- og sedelighet i Oslo politidistrikt.

Meldte seg til politiet



Begge de to mennene gikk selv til politiet og meldte seg mandag ved 14.30-tiden, og de ble begge avhørt samme kveld.

– Min klient har meldt seg for politiet, og sagt seg villig til å møte i avhør. Han har ikke hatt tanke om å påføre avdøde alvorlige skader, sier forsvarer til 32-åringen, advokat Vidar Lind Iversen, til VG.

Den andre mannens forsvarer, advokat Øivind Sterri, ønsker ikke å kommentere saken.