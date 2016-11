Voldsdømt fange rømte fra Ahus

Barbeint, kun iført olabukse, t-skjorte og rutete skjorte, rømte Ullersmo-fangen ut av vinduet på Ahus.

Den 51 år gamle fangen var på Akershus universitetssykehus for en legesjekk da han stakk av i dag tidlig, melder TV 2.

– Han har tatt kontakt med datteren sin og møtt henne, men har tatt en drosje videre et sted. Nå vet vi ikke hvor han er. Vi anser ham som farlig for kona si, og vi har derfor sørget for at hun er trygg, sier Svein Engen, lensmann i Aurskog–Høland til TV 2

Mannen er dømt til syv års fengsel for familievold.

– Han er dømt både i tingretten og lagmannsretten, men vurderer å anke til Høyesterett. For tiden satt han på Ullersmo i påvente av anke eller å starte ordinær soning, forteller lensmann Svein Engen til VG.

51-åringen har vært på Ahus til utredning flere ganger. Denne gangen ble han fulgt av to politimenn, men så sitt snitt til å rømme ut av vinduet mens de satt utenfor døren.

Ifølge lensmannen er han observert i Oslo flere ganger i løpet av dagen.

Mannen beskrives som 190 centimeter høy og hengslete, norsk, mørk i håret, og iført olabukse og rutete skjorte.

– Politiet har nesten tatt ham flere ganger, men han har kommet unna hver gang, sier lensmann Svein Engen.

Ifølge lensmannen er han ikke er farlig for andre enn kona, som han har plaget i 25 år. Derfor setter de ikke inn store styrker for å lete etter ham.

– Han får drive på til han blir sulten og kald. Da håper vi at han vil dukke opp på Ullevål eller Ahus igjen, sier lensmannen til VG.