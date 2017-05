Volden på Orderud gård: – Ble slått i ansiktet og rispet med kniv

I går kveld ble en bekjent av Per Orderud oppsøkt av fem truende personer på Orderud gård i Sørum.

De ble senere pågrepet for kroppskrenkelse og trusler.

Volden og truslene var rettet mot det som skal være en bekjent av Per Orderud, ifølge politiet.

– Den fornærmede har forklart han fikk et slag i ansiktet og at han ble rispet med kniv. Han ble truet, og volden ble utøvd i forbindelse med dette, sier lensmann i Sørum, Toril Nervik Nilsen til VG fredag morgen.

Avhøres i dag

Den fornærmede ble i går sendt til sykehus. Nervik Nilsen opplyser at mannen ikke har alvorlige skader.

Orderud gård, hvor Per Orderud bor, var åstedet for et trippeldrap natt til pinseaften i 1999.

Per Orderud er dømt for drapene, men ifølge lensmannen har ikke politiet informasjon om at det har sammenheng med gårsdagens hendelse. Og da heller ikke Per Orderuds gjenopptagelsesbegjæringen av drapssaken. Nervik Nilsen opplyser at Orderud trolig ikke kjenner de pågrepne.

VOLDSHENDELSE: Torsdag kveld var det en stor politiaksjon på Orderud gård i Sørumsand. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Fornærmede har forklart at det kom fem personer til gården og ville ha ham i tale. Han forklarte at hele hendelsen, fra ham så dem til volden var over, tok ti minutter. Hva som er motivet i saken, er for tidlig å si noe om, sier Nervik Nilsen, som opplyser at det fra morgenen av vil foretas avhør av de pågrepne, fire menn og en kvinne.

Hun sier at politiet per nå ikke vet hvilken tilknytning fornærmede har til de fem personene.

– Til nå har vi bare hørt den fornærmedes versjon og noen vitners observasjoner, sier lensmannen.

Hun opplyser at det vil vurderes om noen av fem personene skal varetektsfengsles.

– Svært ubehagelig

Like etter midnatt var politiet ferdige på åstedet.

VG var i kontakt med gårdens nærmeste naboer noe etter 22.00 torsdag kveld. De beskrev en stor politiaksjon med fem til seks politibiler, en ambulanse og en politihelikopter.

Fire av de pågrepne ble tatt med til arresten i Lillestrøm og Oslo. VG var til stede da den siste pågrepne ble kjørt vekk fra gården iført håndjern. En bil som sto parkert ved gården ble også kjørt vekk av politiet.

Per Orderud ønsker ikke å uttale seg om saken og henviser til sin advokat Erling Olav Lyngtveit. Lyngtveit forteller at Orderud ble kjent med den besøkende i kjølvannet av avsluttet soningsforhold.

– Per er ikke involvert på en annen måte enn at han hadde besøk av en person som de som trengte seg inn har vært ute etter. Per kjenner den besøkende, men ikke de som trengte seg inn, opplyste Lyngtveit til VG i går.

Advokaten fortalte at Per Orderud samarbeider med politiet.

– Slik jeg har forstått det så har de tatt seg nokså direkte og brutalt inn. Per er selv vitne for politiet. Han har opplevd situasjonen som svært ubehagelig.