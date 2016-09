Vitner om seddelkaos i Oslo: Fløy fra motorsykkel i fart

Politiet etterforsker fortsatt hvor pengene som lå strødd utover Østre Aker vei i Oslo stammer fra.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var et absurd syn da store mengder pengesedler fløy rundt i veibanen onsdag i forrige uke. For det meste var det femhundrelapper som flakset i nevene på bilister som stoppet i seddelkjølvannet motorsyklisten etterlot seg.

Ifølge politiets opplysninger har vitner forklart at pengene fløy ut av en sekk på ryggen til en motorsyklist.

Men selv om pengeplukkende bilister sikkert mente de hadde flaks, var det maks uflaks for mannen, som sier pengene var hans.

– Han hadde en dårlig dag. Først mister han pengene, så når han kommer til politiet for å si at det var hans, så pågriper de ham, sier mannens advokat Knut-Ole Bakke Hansen til VG.

Politiet ønsker ikke å si noe om bakgrunnen til mannen, men mener historien hans virket snodig.

– Det var politijuristen som så på forklaringen hans og summen av penger. Det var en vurdering etter den samtalen som gjorde at dette måtte etterforskes videre, sier avsnittsleder for etterforskning ved Stovner politistasjon, Audun Jevnaker.

Bakgrunn: Siktet for heleri etter seddelkaos

Tidligere straffedømt



Mannen i 30-årene har flere vold- og trussel og tyveridommer bak seg, og har vært i kontakt med politiet svært mange ganger de siste ti årene. Flere av dommene går tilbake i tid, men for tre år siden ble han dømt i Oslo tingrett for å ha slåss med en politimann, sprayet folk med pepperspray og oppbevart narkotika.

RYKKET UT: Politiet møtte mannsterke for å plukke opp flaksende pengesedler. Foto: Frode Hansen , VG

Senest denne måneden var mannen i lagmannsretten tiltalt for trusler, som han ble frifunnet for.

Frifinnelsen kom samme dag som mannen var ute og kjørte med en sekk med penger. Etter at han hadde meldt seg ble han avhørt og satt i arresten onsdag kveld. Fredag ble han løslatt, men er fortsatt siktet for heleri.

– Vi får legge sammen puslespillet og se hvor pengene stammer fra, så får vi se om det er mulighet for å beslaglegge pengene eller om de skal utleveres, sier Jevnaker.

Mener det er lovlige penger



«Pengeseddel»-mannen selv ønsker ikke å snakke med VG, men advokaten sier at han ser frem til at etterforskningen blir ferdig.

– Han mener dette er lovlige penger, at det lett kan bevises og at etterforskningen vil bekrefte det, sier Bakke Hansen.

Det var tidlig snakk om 30.000 kroner, men politiet mener summen er usikker.

– Noen av finnerne har kommet hit med penger, Hvis det er flere, minner jeg på at det er straffbart å beholde hittegods på denne måten, sier Jevnaker fra Stovner politistasjon.

Politiet var selv med å plukke opp penger. De hadde bevæpnet seg fordi det skulle ha stått en pengetransport i nærheten med nødblinken på, slik at de fryktet at ran av pengetransporten. Det viste seg at det ikke stemte.