Vitner i Eirik Jensen-rettssaken mafiatiltalt i stor hasjsak

Seks menn er tiltalt for å ha smuglet inn 217 kilo hasj til Norge.

De seks mennene er alle tiltalt for å ha vært en del av en organisert kriminell gruppe, den såkalte «mafiaparagrafen».

Fire nordmenn planla og organiserte innførselen av hasjpartiet, mens to polske menn fraktet de 217 kiloene inn i landet, ifølge tiltalen.

Skjult i hemmelig rom

Hasjlasten skal ha blitt smuglet over grensen ved Svinesund natt til 14. mars i fjor. Den var skjult i et hemmelig rom bak stolsetene i førersetet på et polskregistrert vogntog, ifølge tiltalen.

De to polske mennene skal deretter ha kjørt videre til Hokksund i Buskerud. Der ble hasjen overlevert til en av de tiltalte nordmennene, en mann i 30-årene, ifølge tiltalen.

Politiet hadde god kontroll på overleveringen, og var på stedet og tok bilder da hasjpartiet skiftet hender, ifølge Budstikka.

De fire nordmennene er også tiltalt for annen narkotikavirksomhet, blant annet for å ha oppbevart et parti på 38,5 kilo hasj på to adresser i Oslo og for å ha overlevert en sekk med 6,5 kilo hasj til to navngitte personer.

Rettssaken mot de seks tiltalte skal etter planen starte opp i Asker og Bærum tingrett i begynnelsen av november.

Fortalte om Eirik Jensen i 2011

En av de tiltalte er en 52 år gammel mann fra Vestlandet, som i flere år skal ha kjent til påstandene om at hasjbaronen Gjermund Cappelen og den tidligere politilederen Eirik Jensen samarbeidet.

I 2011 varslet han Spesialenheten for politisaker i Bergen.

I en uformell samtale skal han ha brettet ut en detaljert historie om Eirik Jensen, Gjermund Cappelen og hasjsmugling – og hvor mange kroner den tidligere politilederen angivelig fikk for hver kilo hasj som ble innført til Norge, får VG opplyst.

Men det ble aldri iverksatt noen etterforskning mot Eirik Jensen, ettersom den 52 år gamle vestledningen ikke ønsket å gå i formelle avhør. Først i april i år – seks år etter at han varslet Spesialenheten – ble 52-åringen formelt avhørt.

Vitner denne uken

52-åringen ble på midten av dømt til flere års fengsel i en større narkotikasak på midten av 2000-tallet.

I hasjsaken hvor 52-åringen nå er tiltalt, er det en egen post om heleri av over 880.000 kroner som kun gjelder ham.

52-åringen skal vitne i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen denne uken. Også en av de andre tiltalte i den store hasjsaken, en mann i 30-årene, er innkalt som vitne i rettssaken mot hasjbaronen og den tidligere politilederen.