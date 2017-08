Vitne til politiet: Offeret var i live søndag kveld

FEIRING/OSLO (VG) Et vitne har fortalt til politiet at den drepte kvinnen i 60-årene i Feiring var i live søndag kveld.

Det aktuelle vitnet har videre forklart at han selv så kvinnen og anslått at observasjonen var gjort noen timer før midnatt, ifølge VGs opplysninger.

Store politistyrker jaktet mandag morgen på en mann etter at kona hans ble funnet død av et nært familiemedlem. Fem timer senere ble han pågrepet drøye hundre meter fra åstedet.

Det var klokken 05.55 mandag morgen at politiet fikk melding om kvinnen som hadde blitt funnet død i en privat bolig i Feiring i Akershus.

– Politiet etterforsker det som et drap. Politiet pågrep rett før klokken 11.30 den antatte gjerningspersonen, skriver politiet i en pressemelding.

Politiadvokat Guro Holm Hansen bekrefter overfor VG at det er ektemannen til den døde kvinnen som er pågrepet – og at han er siktet for forsettelig drap.

Både offeret og siktede er i slutten av sekstiårene.

VGs fotograf ble vitne til at politiet gikk til pågripelse, som skjedde inne i et lite skogsholt bare drøye hundre meter fra huset hvor kvinnen ble funnet død.

Like før gikk en av helikopterpilotene inn i skogsholtet, for så å gå rolig ut igjen. Umiddelbart stormet flere politifolk til for å pågripe mannen.

PÅGREPET I SKOGSHOLT: Ved 11.30-tiden pågrep politiet den drapsmistenkte mannen i et skogsholt like i nærheten av huset hvor den døde kvinnen ble funnet. Foto: Helge Mikalsen

Deretter ble den pågrepne mannen iført en hvit kjeledress – samme som brukes av krimteknikere – trolig for å sikre spor, for så å bli satt inn i en politibil og kjørt bort.

Skogsholtet hvor mannen ble pågrepet ligger bare cirka ti meter utenfor en av sperringene ved jordet nedenfor gården hvor ektefellene bodde. På dette jordet har bevæpnet politi i timevis stått stasjonert i jakten på mannen.

Funnet av nært familiemedlem

Like før pågripelsen – ved 11.15-tiden – kunne man på VGTVs direktebilder se hvordan en rekke politifolk og biler samlet seg i veikrysset ved skogsholtet. Politiet satte opp nye sperringer, stadig flere politifolk kom til og det ble også brukt en politihund i arbeidet.

Ifølge VGs opplysninger, var det et nært familiemedlem som fant kvinnen død i morgentimene mandag.

– Vi kommenterer ikke hvem som varslet politiet, sier Holm Hansen.

Politiet ønsker ikke å kommentere eventuelle våpenbeslag eller hvorvidt den pågrepne mannen har erkjent straffskyld.

– Virket ute av seg



VG har vært i kontakt med en bekjent av ekteparet som forteller at den drapssiktede mannen i 60-årene har virket ute av seg de siste dagene.

En annen bekjent av familien forteller at paret var aktive og engasjert i lokalmiljøet.

Drapet på Feiring i Eidsvoll er det syvende partnerdrapet i Norge i år. På samme tid i fjor var det begått seks partnerdrap.

SPERRET AV: Politiet satte opp store politisperringer i et stort område ved gården. Foto: Trond Solberg

Det er uklart for politiet om hvor den pågrepne ektemannen har oppholdt seg i morgentimene og om han faktisk har gjemt seg i skogholtet like ved gårdsbruket under hele den storstilte politiaksjonen.

Etter at mannen ble kjørt bort i politibilen søkte hunden i en bekk i det aktuelle skogsholtet. Ifølge innsatsleder Ivar Myrbø lette politiet etter mannen i cirka fem timer.

Omfattende politiaksjon

Den omfattende politiaksjonen pågikk med både bevæpnet politi og politihelikopter. Politiet holdt kortene tett til brystet underveis, men sendte ved 10-tiden ut en Twitter-melding hvor de omtalte hendelsen som alvorlig og uavklart.

Politiet hadde da sperret av et stort område ved gården. En nabo forteller at hun våknet av politihelikopteret som fløy over huset grytidlig i dag.

Også Innlandet politidistrikt bisto politiet på Romerike i aksjonen.

Politiet søkte blant annet i og rundt en kirke som ligger i nærheten av åstedet, men uten hell.

MYE POLITI PÅ STEDET: Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hva som har skjedd, men etter det VG får opplyst er det snakk om mistanke om et drap. Foto: Magnar Haraldsen/Eidsvoll Ullensaker Blad