Vitne til politiet: Mann dyttet inn i bil av to med finlandshette

I Oslo leter politiet nå etter et mulig kidnappingsoffer og to personer med finlandshette.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Bakgrunnen er at de i 09-tiden torsdag fikk melding om at en mann i Herregårdsveien i Oslo ble dyttet inn i en bil av to mennesker som var iført finlandshette.

Vitnet tror mannen var rundt 30 år gammel, forteller politiet.

Politiet jobber på stedet, men vet foreløpig lite om hva som har skjedd ettersom de har måtte basere seg på vitnets beskrivelser og har få andre spor.

– Vi kan ikke bekrefte at det har vært en frihetsberøvelse, men jobber ut i fra det har skjedd, sier operasjonsleder Tor Grøttum til VG.

Ifølge vitnet skjedde kidnappingen ved et felles garasjeanlegg, som ligger nær Mosseveien ved Fiskevollbukta.

De har nå satt i gang søk etter det antatte kidnappingsofferet, og banker på hos naboer for å høre om noen har sett noe mer. I tillegg leter de etter overvåkningskameraer som kan ha fanget hendelsen.

Episoden settes i forbindelse med at noen så to svenskregistrerte biler i området like før, men politiet er ikke sikker på om bilene har noe med kidnappingsmeldingen å gjøre. Utenfor den ene bilen stod det to utenlandske personer ved en mørk bil med åpent bagasjerom i 07.30-tiden. Bilen er muligens en stasjonsvogn og hadde åpne dører.

Noen minutter senere var det noen som så en hvit, mindre bil med svenskregistrerte skilter.

I forrige uke ble en mann i 20-årene banket opp og tvunget inn i en bil på Mortensrud i Oslo. På bakgrunn av vitners beskrivelse av bilen, fikk politiet stoppet den på Bjerke. De som sto bak kidnappingen var svenske statsborgere.