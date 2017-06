Vitne om drapsalarm på Hellerud: Avdødes bil forsvunnet

Politiet i Oslo har slått full drapsalarm etter at en mann i 50-årene ble funnet død i sitt eget hjem av familien. Vitner forteller til VG at fornærmedes bil er forsvunnet.

Politiet ble varslet om dødsfallet like etter klokken 16 torsdag ettermiddag. I løpet av kvelden foretok krimteknikere undersøkelser på stedet og liket av mannen ble fraktet bort.

Fredag formiddag opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid at politiet etterforsker saken som drap.

Vitner forteller til VG at boligen var rasert. I tillegg forteller et vitne at bilen til fornærmede, en liten hvit bil, ikke stod på parkeringsplassen slik den pleier å gjøre.

Metlid ønsker ikke å kommentere opplysningen på nåværende tidspunkt.

– Det var familien til mannen som ringte politiet omkring klokken 16.10 i går, sier Metlid under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Skjønte at noen var død

Hun opplyser samtidig at den avdøde mannen i 50-årene bodde alene på adressen der han ble funnet.

Det er ikke kjent om politiet har pågrepet noen som knyttes til drapssaken.

På andre siden av huset gjøres det gravearbeid. To av arbeiderne har gitt forklaring til politiet og forteller VG at de har jobbet på området i halvannen uke.

– Jeg skjønte med en gang at noen var død. Familien gikk inn i leiligheten, og vi hørte masse skrik og gråting. Det var kaos her en stund, sier arbeiderne til VG.

– DREPT: Politiet mener at mannen i 50-årene som ble funnet død på Hellerud i Oslo ble drept. Torsdag kveld ble han båret ut av boligen sin i en likpose. Foto: Tore Kristiansen

De aktuelle vitnene har også forklart til politiet at boligen var rasert.

– Vi har ikke sett noen gå inn der mens vi har jobbet, og vi har holdt på her i halvannen uke, sier arbeiderne.

Obduksjon pågår

– Mannen skal ha blitt sett omtrent klokken 12 på dagen i går. Dersom man vet noe om dette eller har noen antakelser om hva som har skjedd, er dette av stor interesse for politiet, sier Metlid.

Politiet håper å få en obduksjonsrapport i ettermiddag, opplyser politiet under pressekonferansen.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, sier Metlid.