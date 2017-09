Ville utvise drapssiktet asylsøker - sporet opp i Kate Winslet-film

Som barn skal han ha spilt mot Kate Winslet i Marokko. Knappe 20 år senere var han dømt for tolv voldsepisoder i Norge, og siktet for drapet på Bjerke i sommer.

Som et ledd i politiets arbeid med å fastslå identiteten til den nå drapssiktede asylsøkeren Belal Belal, har de sporet opp en filmopptreden de mener han gjorde som barn i Marokko.

Politiet er sikre på at det er her han er fra. Belal har vært utvist fra Norge siden 2008 og er dømt for en lang rekke forhold, hvorav flere er svært alvorlige. Han ble i sommer siktet for drap. Det var tirsdag 18. juli at en mann i 30-årene ble funnet med store hodeskader på Bjerke i Oslo. Han døde senere på sykehus.

Bakgrunn: Belal har vært utvist siden 2008 – nå er han siktet for drap

Etter det VG får opplyst skal det være i filmen «Hideous Kinky» (1998) at politiet mener Belal Belal opptrer som gategutten «Aziz» i flere scener. Filmen hadde Kate Winslet i hovedrollen, og er spilt inn i Marrakech. Belal har noen korte replikker på arabisk, og fungerer som en slags hjelper for den mannlige hovedpersonen.

Saken fortsetter etter bildet

CELEBERT SELSKAP: Gutten politiet mener er Belal Belal i en scene i Kate Winslet-filmen. Skjermdump fra «Hideous Kinky»

Advokat kjenner til film



Opptredenen har vært kjent for politiet en stund.

«Videre har politiet opplyst at det pågår en prosess med å innhente informasjon rundt en spillefilm som den fremstilte skal ha spilt i Marokko som barn» heter det i en fengslingskjennelse allerede fra mars 2015.

Belal sitter i dag varetektsfengslet. Hans advokat Unni Fries bekrefter overfor VG at hun har hørt om filmen.

– Men jeg vet ikke hvordan han forholder seg til den. Det er ingenting ved filmen som strider mot det han har sagt om hvem han er. Han har fortalt sin historie, og har ikke lagt skjul på hvor han er fra. Hverken marokkanske eller algeriske myndigheter har vedkjent seg ham, så vidt jeg vet.

Dette sa Belal selv i 2015: «Å bo i Norge må være en menneskerett, alle burde kunne bestemme selv hvor de vil bo»

Pågrepet samme måned



Da filminnspillingen foregikk var Belal rundt ti år gammel. Filmen er avdekket av norske myndigheter, i deres møysommelige arbeid med å skaffe beviser som gjør at man kan fastslå hans identitet.

Belal kom til Norge og søkte asyl i november 2005, ifølge en kjennelse. Samme måned ble han pågrepet da han forsøkte å selge hasj til to politifolk i sivil. To uker senere ranet han en drosjesjåfør i Oslo sentrum. Norge har forsøkt å få bli kvitt ham siden han ble varig utvist i 2008.

Les mer om voldssakene: Norge blir ikke kvitt denne mannen

Bekrefter ikke ID



I en rekke rettsavgjørelser hevdes det at han nekter å samarbeide og fortelle hvem han er og hvor han kommer fra. Han har tidligere sagt han ikke vet hva han heter til etternavn og at han kommer fra Algerie.

Myndighetene mener han er marokkansk og at de kjenner hans virkelige navn

Så langt har ikke marokkanske myndigheter bekreftet at han er marokkansk statsborger eller utstedt pass slik at han kan fraktes dit.

– Godt samarbeid med Marokko



Politiets utlendingsenhet kan ikke svare om Belals sak på grunn av personvernhensyn.

– Generelt kan vi si at PU har et godt samarbeid med marokkanske myndigheter og vi har i år gjennomført flere uttransporter til Marokko av marokkanske borgere, sier kommunikasjonssjef Cecilie Johansen til VG.