Vil ha ny rettsrunde etter feilslått etterforskning av Tina-drapet

En av de fire mennene som var siktet for drapet på Tina Jørgensen, er tilkjent 63.000 kroner i oppreisning og erstatning for urettmessig rettsforfølgelse.

– Jeg har fått vite at Statens sivilforvaltning bare skal gi min klient 63.000 kroner i oppreisning og erstatning. Det er under 10 prosent av kravet vi fremmet, som var 700.000 kroner. Dette var også et krav politiet mente var berettiget, sier advokat Olav Sylte, til VG.

– Det er altfor lite. Nå blir det rettssak, og der vil grunnlaget for mistanken mot min klient bli belyst og videre om politiet var berettiget til å pågripe ham og la ham sitte så lenge som han gjorde i varetekt, sier Sylte.

FENGSLINGSMØTE: Her er Politiadvokat Herdis Traa og advokat Olav Sylte i et fengslingsmøte i Tina-saken. Foto: Sandblad Mattis , VG

– Spesiell sak

Han var forsvarer for en av de fire mennene som lenge var siktet for drapet på Tina Jørgensen. Sylte sier at de nå vil sette i gang arbeidet med å fremme sak for domstolen med krav om 700.000 kroner.

Henla saken: Lydopptak var oppspinn

Tina-drapet * 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området. * 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viser at hun ble slått i hjel. * 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker. * 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. * Sakene ble henlagt i 2003. * 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. * 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. * Bakgrunnen for pågripelsene var et lydopptak som ble sendt til politiet av en tipser. På lydopptaket forteller en av mennene at han og de tre andre sto bak drapet. Mannen tilsto da han ble pågrepet, mens de tre andre nektet for å ha noe med drapet å gjøre. * 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. * 12. september 2016 henlegger Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold». * 18. oktober 2016 opplyser Cold case-enheten i Kripos at de vil se på den 16 år gamle drapssaken. Kilde: NTB

– Dette er en så spesielle sak, helt uten sammenligning, og jeg tror at forvaltningen har tenkt at dette må retten avgjøre, sier Sylte, som sier at retten må avgjøre oppreisningens størrelse.

Klienten hans fikk 50.000 kroner i oppreisning og 13.000 kroner i erstatning for utholdt uberettiget varetekt.

Politiet enig

Politiet, ved politiadvokat Herdis Traa i Sør-Vest politidistrikt, var enig i at det rekordhøye kravet på 750.000 kroner fra en av de tidligere siktede etter drapet på Tina Jørgensen var rimelig.

To av de fire som feilaktig ble siktet for å ha drept Tina Jørgensen i 2000, leverte i midten av november i fjor rekordhøye krav om erstatning for urettmessig rettsforfølgelse.

Tinas mor om Cold Case: – Det beste som kunne skje



I september i fjor ble siktelsen mot de fire mennene henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist». Da hadde de i nesten ett år vært siktet for å ha drept Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. De siktede satt tre uker i varetekt på grunn av tvil rundt bevisene, men siktelsen ble opprettholdt etter at de ble løslatt.

Cold case på

I januar i fjor ble det kjent at 37-åringen, som var hovedkilden til de nye opplysningene i Tina-saken, hadde utviklet falske minner om drapet, ifølge den psykiatriske undersøkelsen.

Tina skulle bare gå hjem fra Stavanger sentrum natt til søndag 24. september i 2000. På veien forsvant hun sporløst. Til tross for omfattende søk ble ikke 20-åringen funnet før 26. oktober, og da ved en tilfeldighet.

Hun lå skjult i en kum ved Bore kirke, tre mil utenfor Stavanger. Tina var drept med stump vold. Hva som skjedde før hun ble lagt i kummen, er fortsatt et mysterium for politiet.

Kripos sin avdeling for alvorlige uoppklarte saker (Cold Case) ser nå med nye briller på det nå 17 år gamle drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.