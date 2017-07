Venninner om Marie Skuland (17): – Snilleste jenta jeg vet om

KRISTIANSAND (VG) En inspirerende, snill og aktiv jente. Slik beskriver venninnene den drepte Marie Skuland (17).

– Hun var en veldig god klassekamerat. Hun var så inspirerende, og den snilleste jenta jeg vet om.

Caroline Svaland (17) går med små steg, støttet av en krykke, inn inngangen på Sørlandsenteret ved Coop Obs. Der ble klassevenninnen hennes, Marie Skuland (17), i går knivstukket mens hun var på jobb.

«Midlertidig stengt» står det på inngangspartiet til butikken, og foran har pårørende i løpet av dagen lagt ned roser, kort og tent lys.

DØD: Politiet har i samråd med familien frigitt bildene av Marie Skuland. Foto:

Før sommerferien gikk de sammen på idrettslinjen på Kristiansand Katedralskole Gimle.

– Vi i klassen kan ikke forstå hva som er skjedd. Vi klarer ikke sette ord på det, så vi bare gråter sammen, sier hun.

Gikk på håndball og trente crossfit

Marie Skuland spilte tidligere håndball på Hånes IL og var de siste årene aktiv i crossfit-miljøet.

– Hun var den sterkeste jenta i hele klassen, sier Caroline.

Mor og en jevngammel venninne støtter Caroline Svaland inn, men idet hun går nærmere minnestedet, greier hun ikke holde tilbake tårene lenger. Caroline setter seg ned på bakken, og venninna legger en hånd om skulderen hennes.

Mor holder avstand og lar ungdommene få en stund sammen.

SØRGER: Caroline Svaland (17) og en jevngammel venninne minnes Marie Skuland på Sørlandssenteret i Kristiansand torsdag. Foto: Odin Jæger

Det var midnatt natt til torsdag at Caroline fikk beskjeden om at klassevenninnen var drept. Siden har hun ikke sovet.

– Jeg begynte å skrike og rope etter mamma, som kom og hjalp meg. Siden jeg bare grått og grått, sier hun.

På kortet mellom rosene, som venninnene har lagt ned, ved Coop-butikken står det:

«Så lukker vi deg inne i våre hjerter, og gjemmer deg innerst inne. Der skal du fredfult få bo i våre sinn som et kjært og dyrebart minne.

Hvil i fred Marie»

Holder minnestund

Torsdag ettermiddag holdes det minnestund for 17 år gamle Marie Skuland i Tveit menighet.

– I forbindelse med at en av våre ungdommer har gått bort under tragiske omstendigheter, vil det i ettermiddag være åpen kirke. Det vil være anledning for å tenne lys for å minnes, eller bare være tilstede i stillhet, skriver menigheten på sin Facebook-side.

Siktet for drap og drapsforsøk

Den 15 år gamle jenta som er siktet for drap og drapsforsøk, etter at to personer ble knivstukket på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand, er en kjenning av både politiet og helsevesen. Hun erkjenner ikke straffskyld for drapet.

Tilstanden til den 23 år gamle kvinnen som også ble skadet under handlingen, er fortsatt kritisk.

15-åringen ble pågrepet onsdag kveld og ble forsøkt avhørt samme dag, men avhørene ble raskt avbrutt på grunn av jentas tilstand.

Jentas forsvarer, Hege Klem, sier at hun har hatt et møte med sin klient, men at de ikke snakket om saken.

– Hun var ikke i stand til å bli avhørt. Hun er dypt fortvilet, sier Klem til NTB.

Jenta rømte fra en barnevernsinstitusjon i nærheten. Jenta er kjent av både politiet og helsevesenet fra før. Hun er nå innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal.

Hun vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag ettermiddag.