Venn om samtale med drapssiktet (35): «Du skulle bare visst hva jeg har gjort.»

DOKKA (VG) I en samtale etter at Nils Olav Bakken (49) ble drept, skal den drapssiktede mannen (35) ha kommet med en kryptisk uttalelse til en venn.

«Du skulle bare visst hva jeg har gjort.», skal 35-åringen ha sagt til vennen.

– Den uttalelsen har jeg grublet mye på de siste dagene, sier vennen til VG.

Samtalen fant sted i vennens bolig på Dokka en gang etter at sambygdingen Nils Olav Bakken ble funnet drept og dumpet i rester av et bål på Veståsen i Søndre Land kommune i Oppland for drøyt to måneder siden.

– Jeg har lurt på om det var drapet han hadde i tankene, fortsetter vennen.

DREPT: Nils Olav Bakken (49) fra Dokka. Foto: Privat

Avhørt om kjøretur før drapsnatten



Tirsdag denne uken gikk Innlandet politidistrikt til aksjon i det lille lokalsamfunnet og pågrep tre personer i drapssaken: En småbarnsmor (44), hennes sønn (20) og den 35 år gamle mannen som er morens eks-kjæreste.

Politiets hovedteori er at trioen fra Dokka var ute påkjøretur om kvelden fredag 2. september, drepte 49-åringen den påfølgende natten, tente opp et bål på en øde skogsvei og dumpet liket i bålet.

Alle nekter straffskyld etter drapssiktelsen, men VG vet at kveldsturen med bil har vært tema i avhør og at turen isolert sett ikke har blitt benektet.

– Jeg har vanskelig for å forstå at småbarnsmoren kan stå bak et brutalt drap, sier familie-vennen.

Dagen etter drapet – altså lørdag 3. september – deltok småbarnsmoren og eks-kjæresten (35) i en konfirmasjon på Gjøvik til en slektning av 35-åringen. Den drapssiktede sønnen skal ikke ha vært med i selskapet.

– De virket helt normale under konfirmasjonen, som før, sier en slektning av familien til VG.

– Drapstidspunkt fastsatt av tekniske bevis



I over ti uker har politiet opplyst at de har flere vitneobservasjoner av drapsofferet i Dokka sentrum om ettermiddagen lørdag 3. september, og at den siste sikre observasjonen ble gjort ved 17-tiden denne høstkvelden.

Parallelt med disse observasjonene ble konfirmasjonen holdt på Gjøvik, og politiet har nå endret sin egen tidslinje.

De tror nå at bakken ble drept natt til denne lørdagen.

– Vi går ut fra at drapet skjedde ved midnatt, og det har sammenheng med vurderinger av tekniske undersøkelser og avhør som er tatt, sier politiadvokat Kristian Johansen ved Innlandet politidistrikt til VG.

POLITIADVOKAT: Kristian Johansen ved Innlandet politidistrikt. Foto: Geir Olsen

Politiet understreker at de ikke mistenker vitnene for å ha gitt uriktige forklaringer, og opplyser at det ikke er uvanlig at vitner tar feil av tidspunkt.

– Er funnstedet det samme som åstedet?

– Vi har ingen klar teori om åstedet er det samme som funnstedet, svarer Johansen.

Politiadvokaten forteller videre at etterforskningen holder det helt åpent om Bakken ble kjørt opp i skogen og drept, eller at han først ble drept og deretter fraktet opp i skogen og dumpet. Men de er klare på at avdøde ble lagt på bålet i sammenheng med drapet.

I løpet av de siste dagene har politiet også sikret seg flere biler som knyttes til de siktede. Bilene vil blant annet bli saumfart av kriminalteknikere etter DNA-spor fra avdøde, og hjulene vil bli undersøkt opp mot bilspor som ble sikret ved funnstedet.

– Det er en del av etterforskningen og interessant å undersøke.

De drapssiktede ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks-, og medieforbud. I tillegg vil de bli holdt fullstendig isolert i de to første ukene.