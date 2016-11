Venn av Egil Tostrup Bråten om siktelsen: – Føler en enorm lettelse

For 14 år siden ble 23-åringen fra Våler brutalt knivstukket og drept i Oslo. Øyvind Bratlie Skaare har aldri sluttet å tenke på kameraten, og hva som skjedde med ham.

– Jeg traff Egil en kveld vi begge tilfeldig ramlet inn på samme pub på leting etter et sted som sendte Leeds-kampen. Og fra den dagen av var vi gode venner, sier Øyvind Bratlie Skaare (51) fra Oslo.

Fredag i forrige uke var det nøyaktig 14 år siden Egil Tostrup Bråten (23) ble knivstukket på gaten utenfor hybelin sin i Nordahl Bruns gate i Oslo.

Politiets hovedteori har hele tiden vært at den eller de som drepte Bråten ønsket å rane ham, og at 23-åringen var et tilfeldig offer.

Saken har flere ganger blitt gått gjennom på nytt, uten resultater. Frem til i dag, da politiet pågrep en 32 år gammel norsk statsborger. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Vi har aldri sluttet å snakke om Egil



DREPT: Egil Tostrup Bråten ble funnet døende og knivstukket i Nordahl Bruns gate i Oslo. Foto: Privat

– Jeg føler en enorm lettelse. Selv om man ikke skal ta det for gitt at man nå har fått tak i gjerningsmannen, så åpenbarer det seg et håp om at vi endelig får svar, sier Skaare til VG.

51-åringen er et aktiv i den norske supporterklubben til Leeds United, et miljø som også Bråten var en del av i årene han bodde i Oslo.

– Vi har aldri sluttet å snakke om Egil innad i klubben. Han er på ingen måte glemt, og ofte har jeg tenkt på ham og hva som skjedde den natten, sier Skaare.

Men akkurat hva som skjedde med Bråten natt til mandag 18. november 2002 har vært et mysterium.

23-åringen hadde vært på kino med venner den kvelden han ble drept. En drosjesjåfør så Bråten gå mot hybelen like etter klokken halv ett på natten. Bak ham fulgte to menn. Ti minutter senere fant en politipatrulje ham på gaten, hardt skadet av knivstikk. En halvtime senere døde Bråten på sykehus.

Abrahamsen: – Dette er en sak som har gnagd meg til dags dato

FRAKTET TIL SYKEHUS: Egil Tostrup Bråten ble umiddelbart fraktet til sykehus etter at politiet fant ham i gaten. Han ble erklært død en halvtime senere. Foto: Benjamin Bakken, , VG

– Nå velter alt opp igjen



– Egil var en stødig, pålitelig og ærlig fyr med en enorm rettferdighetssans. Han var ikke fremmed for å gå imellom om han oppfattet noe som urettferdig. Jeg har hele tiden tenkt at man ikke skal se bort ifra at det er nettopp dette som kan ha ført til hans død, at han prøvde å stoppe et ran eller lignende, sier Skaare.

Skaare var med å bære kisten i Bråtens begravelse for 14 år siden. I forrige måned var han tilbake på gravplassen sammen med Bråtens foreldre. Til VG forteller han at han har snakket med dem onsdag.

Bråtens far til VG i 2015: – Jeg har forsonet meg med at saken ikke blir oppklart

– Vi har snakket sammen og jeg tror de gruer seg litt til all medieoppmerksomheten. De har brukt så lang tid på å legge dette bak seg, og nå velter alt opp igjen. Jeg håper at dette ikke setter dem altfor langt tilbake igjen, sier Skaare og legger til:

– Jeg håper uansett at dette er slutten på en lang og trist historie.

