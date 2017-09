Venn av drapssiktede: - De har hatt telefonavlytting på meg i fire måneder

Politiet har drevet en 3,5 år lang skjult etterforskning mot den dobbeltdrapssiktede syvbarnsmoren (42). En mann hun skal ha hatt et nært forhold til, forteller at han har vært avhørt en rekke ganger og avlyttet i fire måneder.

Han møtte den dobbeltdrapssiktede syvbarnsmoren kvelden før hun ble pågrepet hjemme av politiet.

Nå forteller han VG om alle avhørene han har vært i og den skjulte etterforskningen han skal ha vært utsatt for.

VG besøkte mannen i hans hjem i Kristiansand torsdag kveld, og han forteller at han senest torsdag var i avhør hos politiet. Han sier at er det åttende avhøret han har vært i siden Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død på hotellrommet i Dronningens gate i Kristiansand.

Fredag skal han i sitt niende avhør, forteller han.

– Jeg har fått beskjed om at jeg er et av hovedvitnene, hevder mannen

Han forteller at det politiet har vært mest opptatt av i avhørene, som ifølge ham selv har vart i opptil syv til ni timer, er hvor han befant seg kvelden og natten Øystein Hagel Pedersen døde. De har også vært opptatt av hvem han var sammen med, forteller han.

I over tre år etter dødsfallet har politiet drevet skjult etterforskning mot den dobbeltdrapssiktede syvbarnsmoren (42). Den 42 år gamle siktede kvinnen ble tirsdag denne uken siktet for dobbeltdrap på sin far og tidligere samboer. Onsdag ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Kvinnen har anket kjennelsen.

Politiet mener at kvinnen drepte sin egen far i 2002. Han skal ha blitt funnet død i badekaret i sitt eget hjem. De mener også at hun drepte ekssamboeren sin i 2014. Sistnevnte ble funnet død på det nå nedlagte First Hotel i Kristiansand sentrum.

Les også: Drapssiktet kvinne og ekssamboer kjempet om barna

– Telefonavlytting

Vennen som VG møter torsdag forteller at han har gitt politiet tilgang til både telefon, e-post og kontoer i sosiale medier.

– I dag fikk jeg også vite at de har hatt telefonavlytting på meg i fire måneder. Det var en veldig rar følelse, men jeg har jo ingenting å skjule, sier han.

Mannen forteller at han vært samarbeidsvillig.

– Jeg har følt at politiet har testet meg i avhørene, sier han.

Ifølge mannen har både Kripos og politiet i Agder deltatt i enkelte avhør.

– Jeg har svart på alle spørsmålene jeg har fått, og det har vært mange. Siden avhørene har vært så lange, har jeg vært sliten etterpå, sier han.

VET DU NOE OM DRAPSSAKEN?

TIPS VGs JOURNALISTER HER.

Mannen har kjent den siktede kvinnen i en årrekke, opplyser han. I en periode hadde de et kjærlighetsforhold, men ifølge mannen har de kun vært venner de seneste årene.

– Skulle spise middag med ham

Dagen før Hagel Pedersen ble funnet død, møtte vennen VG treffer den siktede kvinnen. Han forteller at han kjørte henne til Kristiansand sentrum fordi hun skal ha hatt en avtale om å treffe den nå avdøde ekssamboeren.

– Hun skulle spise middag med ham, sier han.

Selv forteller han at var på jobb denne kvelden og natten.

Han møtte også den siktede 42-åringen dagen etterpå.

– Jeg hadde kjørt hjem til henne for å høre hvordan hun hadde det. Da jeg var der, kom det en prest på døren som fortalte at Øystein var funnet død. Hun gråt ikke, men ga uttrykk for at dødsbudskapet var en tung beskjed å få, forteller mannen.

Les mer: Drapssiktet kvinne ble anmeldt for å ha stjålet offerets bankkort

Ifølge mannen har den siktede kvinnen selv kun vært inne til avhør to ganger siden Øystein Hagel Pedersen ble funnet død.

– Hun syntes det var rart at jeg stadig ble innkalt til avhør, men ikke henne. Jeg tror politiet vet ufattelig mye, og sitter med bevis de ikke har sluppet ennå, sier han.

Den 42 år gamle siktede kvinnen har foreløpig ikke villet forklare seg i saken. Det synes vennen er rart.

– Jeg skjønner ikke hvorfor hun ikke avgir forklaring. Det tror jeg hadde vært lurt av henne, fordi det ville ha vist at hun ikke har noe å skjule. Men det kan selvfølgelig være grunner til det som jeg ikke vet om.

Kvinnen er også siktet for å ha drept sin egen far i 2002. Han forteller kvinnen hadde sporadisk kontakt med faren før han døde.

– Det er en forferdelig sak. Hun har snakket en del om faren, blant annet at de fant ham i et badekar. Hun synes det var ille, sier han.

Les også: Derfor vil ikke politiet grave opp drapssiktedes far

Han forteller at han har problemer med å forstå hva hans venninne er siktet for.

– Dette er en forferdelig tragedie for alle, det ingen vinner, bare tapere i denne saken. Jeg ser ingen grunn til at kvinnen skal ha gjort det hun er siktet for, sier han.

Vennen forteller at kvinnen følte at hun ikke fikk det hun hadde rett på i arveoppgjøret. Kvinnen har selv delt flere innlegg på sosiale medier om dette.

– Jeg har sagt at hun skal holde seg unna sosiale medier, og ikke dele så mye der. Det fører ikke noe godt med seg, sier han.

Fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille, forteller at hun ikke kan kommentere politiets etterforskning.

Kvinnens forsvarer, Ole Andreas Thrana, ønsker ikke å kommentere konkrete opplysninger i saken.

Generelt om saken, sier han følgende:

– Saken bygger på konspirasjonsteorier, og det sier jeg ikke med bakgrunn i de klausulerte dokumentene. Jeg sikter til politiets uttalelser i media. Først sa de at de skulle avhøre 15–20 personer etter pågripelsen. Dagen etter sier politiet at de har tatt inn enda flere vitner og understreker at folk må komme med opplysninger hvis de har noe. De understreker da at de må overlate til politiet å vurdere om opplysningene er nyttige eller ei.

To testamenter

Advokat Bjørn Hübert Senum var bobestyrer både i dødsboet til den nå drapssiktede kvinnens far i 2002 og ekssamboeren i 2014. Han bekrefter at det i dødsboet etter kvinnens far eksisterte to testamenter, det ene skrevet i 1992 – det andre i 2001.

– Testamentet som ble lagt til grunn, var fra 1992, fordi formkravene ikke var oppfylt i det nyere testamentet fra 2001. Årsaken til det var vitnene ikke hadde vært til stede samtidig, og da ble det enighet om å legge til grunn det eldste testamentet.

– Var også den nå drapssiktede kvinnen enig i det?

– Ja, gjennom sin advokat var det ingen innsigelser, sier Senum.

Etter at den 42 år gamle kvinnen og hennes bror fikk utbetalt pliktdelsarven, ble boet etter kort tid tilbakelevert til privat skifte der det i all hovedsak var kvinnens onkler som arvet sin bror.

På spørsmål om det utgjorde noen forskjell i arvebeløpet for den 42 år gamle kvinnen i de to ulike testamentene, understreker Senum at han ikke husker alle detaljene fra den gang, men at han mener at det ikke gjorde det.

– Det var ingen konflikt der og da, som jeg kan minnes, sier advokaten og fortsetter:

– At saken skulle få et sånt etterspill 15 år etter, er overraskende.