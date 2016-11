Vannverksjefens jaktfarm i Sør-Afrika er solgt

Den sør-afrikanske jaktfarmen til tidligere vannverkssjef, korrupsjonsdømte Ivar T. Henriksen er solgt, opplyser selskapet Strandveien 1.

Hvor store midler som kan tilbakeføres til Nedre Romerike, er foreløpig uklart.

Selskapet Strandveien 1 AS er sammen med Nedre Romerike Vannverk AS berettiget til utbytte, opplyser daglig leder i selskapet, Dag Jørgensen, i en pressemelding.

Henriksen ble dømt til sju og et halvt års fengsel for grov korrupsjon og måtte i tillegg tåle inndragning av alle sine eiendommer i Sør-Afrika, samt til å betale over 63 millioner kroner i erstatning.

Ifølge pressemeldingen har eierselskapet Unitrade 201 (PTY) Ltd., som ble opprettet av Henriksen, solgt sine gjenværende eiendommer i Eastern Cape distrikt.

Salgssummen er fastsatt til 41 millioner rand, noe som tilsvarer rundt 24,7 millioner kroner, ifølge rb.no.

Jaktfarmen «Woodland» ble også forsøkt solgt i 2011, men kjøperen kunne da ikke gjøre opp for seg, ifølge Jørgensen.

Privat jaktparadis

Det var i oktober 2005 Aftenposten avslørte at Henriksen, som var direktør for Nedre Romerike vannverk (NRV) og Sentralrenseanlegget RA-2, hadde bygd opp et privat jaktparadis bestående av ni farmer i Sør-Afrika.

Henriksen nektet å opplyse hvor han hadde fått pengene fra. Han ble permittert fra sin stilling, siktet for økonomisk utroskap og i 2010 dømt til sju og et halvt år i fengsel for økonomisk utroskap og grov korrupsjon.

Saken er blitt omtalt som Norges alvorligste korrupsjonssak.

Dag Jørgensen, opplyser til Romerikes Blad at det er for tidlig å si hvor stort beløp som kan tilbakeføres kommunene på Nedre Romerike etter salget i Sør-Afrika.

Til NRK Østlandssendingen sier Jørgensen imidlertid at det totalt kan dreie seg om over en halv milliard kroner som skal tilbake til vann- og avløpsabonnenter i eierkommunene etter vannverksskandalen.

Penger tilbake til romerikingene



– Hittil har vi betalt rundt 400 millioner kroner tilbake til abonnentene Jeg tror det fort kan bli flere hundre millioner mer når alt er avklart, sier Dag Georg Jørgensen til NRK. Han er engasjert som daglig leder for oppryddingen etter vannverksskandalen.

– Det er mer penger igjen i oppryddingsselskapene, og de aktivitetene vi driver med regner vi med skal bli ganske inntektsbringende både for selskapet, og ikke minst for befolkningen på Romerike, sier Dag Georg Jørgensen.

Ifølge Jørgensen skal pengene gå tilbake til vann- og avløpsvirksomhet i vertskommunene, så de kan få oppgradert sine anlegg.