Moren til jenta som døde på Beitostølen nyttårsaften 2015, vil nå etter avtale møte opp til sakkyndig vurdering. Forsvarer sier hun har vært tilgjengelig hele tiden, bortsett fra at hun vært på ferie.

Det foregår en het juridisk disputt mellom partene i Valdres-saken.

Onsdag meldte Budstikka at påtalemyndigheten ikke visste hvor moren til jenta som døde på Beitostølen nyttårsaften var og at hun ikke hadde møtt til vurdering hos psykiater.

Påtalemyndigheten varsler at hun kunne bli pågrepet.

I juni år besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen.

Moren, som er tiltalt for grov mishandling av sin 13 år gamle datter, måtte hentes av ambulanse dagen etter at rettssaken startet i Valdres tingrett, med lokaler i Gjøvik, 24. april i år. Rettssaken ble på bakgrunn av en legeerklæring utsatt på ubestemt tid, skriver NTB.

Nå sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe til VG at hun moren nå er villig til å møte hos den sakkyndige.

JURIDISK UENIGHET: Forsvarer Aasmund Sandland (til venstre) og statsadvokat Arne Ingvald Dymbe under rettssaken i tinghuset på Gjøvik. Foto: Geir Olsen , VG

– En plikt

– Forsvarer har hevdet at hun ikke har plikt til å møte. Det har jeg klart presisert at hun har og at hun ville bli avhentet hvis ikke hun møtte. De har nå valg å møte etter avtale, sier Dymbe til VG.

I juni besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen. Synne Sørheim, overlege og spesialist i psykiatri, ble oppnevnt for å vurdere om kvinnen «er i stand til å møte i retten, og herunder når hun vil være i stand til å møte», skriver Budstikka.

Ifølge avisen skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.

– Ingen plikt

Morens forsvarer har tidligere uttalt til NTB at moren ikke har noen plikt å snakke med noen som helst hvis hun ikke ønsker.

– Temaet er når hun er frisk nok til å møte i retten, ikke noen rettspsykiatrisk undersøkelse, sa advokat Aasmund Sandland til NTB.

Sandland sier også han reagerer på at påtalemyndigheten har lekket det han mener er taushetsbelagte opplysninger.

– Avgjørelsen om sakkyndigvurdering er et internt forhold mellom partene og er underlagt taushetsplikt, og den er absolutt. Da er det oppsiktsvekkende at dette kommenteres kort tid etterpå i media av statsadvokaten, sier forsvarer Sandland til VG.

På ferie

Han hevder også at moren har vært tilgjengelig hele tiden for påtalemyndigheten.

– Bort sett fra at hun som alle andre mennesker har vært på ferie, sier Sandland, som også hevder at politiet sendte innkalling til sakkyndigvurdering til feil adresse og at møtte opp på feil adresse.

Advokaten har lagt til grunn at moren var på ferie da politiet ønsket å komme i kontakt med henne for å få henne til å stille hos sakkyndig.

Han mener videre at å foreta en ny rettspsykiatrisk vurdering er formålsløst når kvinnen har somatiske lidelser.

– Etter min oppfatning er det hoderystende at man skal få en rettspsykiater, en politilege, til å overprøve en spesialist i indremedisin som konstaterte sykdommen som videre førte til utsettelse av saken, sier Sandland.

Vil møte i retten

Han fremhever at kvinnen ikke har en psykisk lidelse og at hun tidligere har blitt vurdert til å nettopp ikke ha det.

– Hvordan stiller hun seg til å gjennomføre rettssaken nå?

– Hun har gitt uttrykk for at hun vil gjennomføre rettssaken så fort helsesituasjonen hennes tilsier at hun kan gjøre det. Å få navnet klistret i media på nytt med et rettspsykiatrisk stempel, er en helt unødvendig merbelastning, sier Sandland.

Forsvareren tar juridisk feil, mener statsadvokat Dymbe, som sier det dreier seg om en sakkyndig vurdering, ikke utelukkende en rettspsykiatrisk vurdering. Man har imidlertid like stor plikt til å møte der som til en rettspsykiatrisk vurdering, ifølge Dymbe.

– Det står i loven at man kan avhentes dersom man ikke møter. Det foreligger en rettslig avgjørelse på at hun skal møte der, ikke noe som er frivillig, sa han til NTB i går.