Utsatt for spiralinngrep av «Lurelegen»: – Hva om hun har ødelagt noe der nede

AUST-AGDER TINGRETT(VG) En kvinne som ble utsatt for et av de mest alvorlige forholdene i tiltalen sier hun fikk angst da hun forsto at hun var blitt lurt.

I en kort periode på vårparten 2016 ble «lurelegen», som ikke har noen form for utdanning innen helse, god venninne med en kvinne i 20-årene.

Torsdag vitnet kvinnen, som «lurelegen» med eget medisinsk utstyr fjernet en spiral i underlivet for.

– Da jeg fant ut at hun ikke var lege, og at hun faktisk hadde tatt ut spiralen på meg, tenkte jeg hva om hun har ødelagt noe der nede, sa kvinnen i retten.

Ønsket flere barn

– Jeg fikk angst og gikk til legen for å sjekke om alt var fint. Hva slags pervers person gjør noe sånt? det er ikke snakk om å ta på et plaster, men underlivet til en person, fortsatte hun.

Kvinnen fra Sørlandet er i tyveårene. Hun og mannen ønsket å få enda et barn og ville derfor fjerne spiralen.

– Jeg ville ha ut spiralen, og egentlig var det planen at hun skulle skaffe meg en time på sykehuset. Så sa hun at den legen som hun kjente, hadde blitt sykmeldt, og at det bare var en gammel mann igjen der som kunne gjøre jobben, har kvinnen tidligere fortalt i et lengre intervju med VG.

Stakk sprøyter i pannen

Lurelegen er også tiltalt for å ha gjort medisinske inngrep på kvinnens ektemann. Torsdag vitnet også han i retten.

Ved en hendelse i Kristiansand i slutten av april 2016 fikk han kraftig hodepine da de var sammen i byen.

– Hun mente hun hørte en ulyd på hjertet mitt og mente jeg trengte å sette inn det som heter en stent på grunn av tette blodårer, sier mannen når han vitner i retten torsdag.

TILTALT: En 34 år gammel kvinne er tiltalt for bedrageri på i alt 22 punkter. Torsdag vitnet en MS-syk kvinne, faren til den tiltalte, en eks-kjæreste og et tidligere vennepar i retten. Her sitter kvinnen sammen med sin forsvarer Ole Devold. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Førte til separasjon

Deretter stakk hun en sprøyte i låret og fortalte at det var adrenalin. I virkeligheten var det saltvann. Senere satte hun flere sprøyter i pannen på mannen, som fikk forteller at han fikk store horn på hver side.

– Du har blitt utsatt for en god del, hvordan har dette påvirket deg? spurte aktor Håvard Ryengen.

– Det har først og fremst gått utover meg og min kone og forholdet vårt. Vi var separert en liten periode i tiden etter at det skjedde. Det hadde mye med det økonomiske å gjøre, svarte mannen.

Krever hundretusener i erstatning

Det siste vitnet i saken er en mann fra Vestlandet som hevder å ha blitt svindlet av tiltalte i forbindelse med en reise til Spania.

Aktor har regnet ut at mannen og hans kjæreste har hatt et tap på nærmere 40.000 kroner.

Selv hevder mannen at han burde få betalt for alle timene han har arbeidet med saken – med en timelønn på 1200,-. Med over 200 arbeidstimer krever mannen over 240.000 kroner.

– Er det noen spesiell grunn til at du har gjort dette i arbeidstiden og ikke på fritiden? spurte dommer Jan Atle Hansen.

– Det er gjort i arbeidstiden ja, svarte mannen.