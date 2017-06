Utested i Oslo rasert av maskerte gjerningspersoner

To personer er lettere skadet etter at flere maskerte gjerningspersoner tok seg inn på Calles mat og vinhus med køller og stikkvåpen fredag kveld.

– Et ukjent antall personer tok seg inn på stedet og prøvde å gå løs på mannen som stod i baren, forteller innsatsleder Monica Engebretsen. Den ansatte ble ikke skadet.

To av gjestene på stedet ble lettere skadet. Ifølge politiet skal det ha vært tilfeldig at disse ble involvert, og alt tyder på at en pågående konflikt ligger bak angrepet mot utestedet.

I desember i fjor ble det løsnet flere skudd mot den samme puben fra en bil, som kort tid etter stakk fra stedet.

RASERT: Ting ligger strødd på gulvet inne på Oslo-puben Calles mat og vinhus, etter at den fredag kveld ble rasert av flere maskerte gjerningpersoner. Foto: Krister Sørbø , VG

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 20.36 fredag kveld. De fikk da telefoner om at flere personer med køller hadde stormet og rasert stedet.

De søker nå etter to biler etter hendelsen: En grå Mercedes Benz og en blå eller svart Volkswagen Polo, som gjerningspersonene skal ha flyktet i.

– Svært dramatisk



Marius Bache Wold satt på et utested like bortenfor Calles mat og vinhus da det hele skjedde.

VITNE: Marius Bache Wold sier hendelsen på utestedet i Oslo så svært dramatisk ut. Foto: Krister Sørbø , VG

– Plutselig kom folk løpende og skrikende ut fra baren, forteller han og legger til at han tror det var minst 20 gjester inne på stedet.

Deretter kom en bil kjørende i høy fart ut fra bakgården til utestedet.

– Etter det kom en mann løpende ut av baren, og så begynte han å slå løs på bilen med en golfkølle, forteller øyevitnet.

Han forteller at han først ble skremt.

– Alt så veldig dramatisk ut, sier han til VG.