Utenlandsk tyvebande stjal fra gjester på hotellfrokost – slik tok politiet dem

Torsdag tok politiet tre personer på fersken da de rundstjal en kvinnelig hotellgjest for store verdier. Banden mistenkes for å stå bak et tosifret antall grove tyverier fra hotellgjester i Oslo-området den siste tiden.

– Vi har vært på utkikk i lengre tid, sier nestleder ved enhet sentrum i Oslo-politidistrikt, Kåre Stølen, til VG.

Etter en rekke tyverier fra hotellfrokoster i Oslo og på Gardermoen den siste tiden, har politiet jobbet iherdig med å finne ut hvem som står bak ved hjelp av overvåkningsvideoer og analysearbeid.

Tatt på fersken

Torsdag klokken 07.05 fikk de endelig napp.

Sivile politimenn fra enheten Spesiell Innsats befant seg utenfor Quality Hotell Gardermoen da de gjenkjente tre personer.

Mens én av personene ble sittende igjen i en bil, gikk de to andre inn til turistene som spiste frokost, og tok seg en runde rundt i salen. Den ene stilte seg opp ved siden av en kvinne, samtidig som personen tilsynelatende førte en samtale med den andre, før de hurtig forlot salen.

Politiet tok da kontakt med kvinnen, som oppdaget at vesken hennes var borte.

– De klarte å stjele en liten håndveske og gikk så rett ut igjen. Det skjedde i løpet av et lite minutt, forteller Stølen.

Klokken 07.10 ble alle tre pågrepet utenfor hotellet. Vesken var gjemt i en større veske, og inneholdt 6000 euro i kontanter, tilsvarende 60.000 norske kroner, pass og identitetskort.

I AKSJON: På dette bildet, der personene er inne på utestedet i Oslo, mener politiet at mannen i blå T-skjorte drar til seg en sekk med foten. Kvinnen holder hele tiden telefonen til øret. Foto: POLITIET

Fra Mexico og Peru

Tyvene oppga først feil navn og opprinnelsesland da de ble pågrepet.

FORNØYD: Kåre Støle, som er stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, er godt fornøyd med at de har pågrepet tre utenlandske tyver. Foto: Roger Neumann , VG

– Da vi ransaket overnattingsstedet deres fant vi deres ekte pass som viste at de var fra andre land, og at de hadde en annen identitet, sier Stølen.

Gjerningspersonene er ifølge politiet en kvinne og en mann fra Mexico, mens den tredje personen er en peruansk statsborger med bopel i Sverige. De to meksikanerne har også søkt om asyl i Sverige ved bruk av falsk personalia.

Varetektsfengslet

Tyvebanden er nå siktet og varetektsfengslet i fire uker.

– Vi mistenker at de står for et tosifret tall med slike saker, sier Stølen, som legger til at de håper på færre tyverisaker fremover.

– Vi ser ikke bort ifra at også andre enn denne banden driver med sånt, men vi får se om det går bedre i denne typen saker nå, sier han.

SKJULER SEKKEN: På dette bildet mener politiet at mannen legger jakken sin over sekken, før de går mot utgangen. Foto: Politiet

Ber hotellene passe på

I en annen tyverisak på en hotellfrokost i Oslo-området ble en turist frastjålet 8360 dollar, tilsvarende om lag 65.000 norske kroner.

– Hotellene kan kontrollere de som kommer inn på frokostsalen for å unngå at folk kommer og stjeler, sier stasjonssjefen.

Stølen tror mange turister har et annet forhold til kontanter enn nordmenn, som vanligvis bruker kort når de skal betale.

Han mener også nordmenn bør være på vakt mot lignende bander i andre storbyer.

– Nordmenn har mye på kortene våre. Dersom man har flere kort bør man skille dem og oppbevare dem forskjellige steder. Det samme gjelder pass og kopi av pass, sier Stølen.