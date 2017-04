USAs tidligere Jemen-ambassadør: Anders Dale var ikke drapsmål

Anders Dale (38) fra Nesodden skal ha overlevd i over fem år som al-Qaida-medlem i Jemen. En tidligere USA-ambassadør i landet bekrefter å aldri å ha sett nordmannens navn på en drapsliste.

– Det er riktig. Jeg var involvert i å bekrefte de spesifikke droneangrepene, sier Gerald M. Feierstein på telefon til VG.

Fra 2010 til 2013 var han USAs ambassadør til Jemen. I dag er han pensjonert fra amerikansk utenrikstjeneste og har sin nye arbeidsplass ved Middle East Institute i Washington, D. C.

VG har de siste månedene gjort nye undersøkelser rundt nordmannen Anders Cameroon Østensvig Dale (38) fra Nesodden som i 2011 reiste til Jemen og sluttet seg til al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP).

Trappet opp droneangrep



Da Anders Dale sent i 2011 sluttet seg til AQAP var det på et tidspunkt da USA var i ferd med å trappe opp droneangrepene betydelig. Fra 2011 til 2012 ble antall angrep firedoblet, fra 10 til 41. Antall antatt drepte AQAP-medlemmer gikk opp fra 81 i 2011 til 190 i 2012, ifølge tall fra The Long War Journal.

Dale skal løpet av sitt første halvår som AQAP-medlem i 2012 ha fått terrortrening. Det er også mulig han på denne tiden oppholdt seg på samme sted – Azzan – som al-Qaidas verdenskjente bombespesialist Ibrahim al-Asiri.

Amerikansk UD og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at Dale etter fem år fortsatt er i live, og at han representerer en terrortrussel.

AMBASSADØR: Gerald M. Feierstein var USAs ambassadør til Jemen fra 2010 til 2013, som var svært dramatiske år i landet. Foto: WIKICOMMONS

Gåte



VG er kjent med at det samtidig er en gåte for norske myndigheter hvordan han har klart å holde seg i live så lenge. Ifølge The Long War Journal har over 700 al-Qaida-medlemmer i Jemen blitt drept i amerikanske luftangrep siden 2012.

Ett av svarene på hvorfor han fortsatt er antatt å være i live, er at han ikke skal ha vært et mål for amerikanske droner, ettersom han er statsborger i et vestlig land.

– Kan du huske luftangrep mot en norsk statsborger ved navn Anders Cameroon Østensvig Dale?

– Jeg kan ikke huske noen angrep mot noen fra Vesten, unntatt Anwar al-Awlaki, svarer den tidligere ambassadøren Feierstein.

Amerikansk statsborger drept



Anwar al-Awlaki var amerikansk statsborger og tidligere imam i Washington, D. C. I 2004 reiste han til Jemen og ble etter hvert kjent som en inspirator til jihad fra innsiden av AQAP. Den såkalte «trusebomberen» Umar Farouk Abdulmuttalab forsøkte blant annet å drepe 290 flypassasjerer romjulen 2009 på oppdrag fra Awlaki.

I september 2011 lyktes Obama å drepe Awlaki med et droneangrep, noe som vakte betydelig debatt. Det var første gang en amerikaner var drept i et droneangrep av sin egen stat – uten dom, og i følge mange: uten lov.

Den juridiske legitimiteten Obama hevdet å ha i ryggen til å gjennomføre drapet ble nemlig betraktet som tvilsom av mange, i tillegg til at de juridiske redegjørelsene for drapstoktet i lang tid ble hemmeligholdt.

DREPT: I september 2001 var jemenitten og den amerikanske statsborgeren Anwar al-Awlaki imam i Washington D. C. Etter angrepet mot tvillingtårnene ble han symbolet på en moderat imam. Etter å ha fått vite at han hadde vært under spaning mens han kjøpte sex av en prostituert rømte han til Jemen, hvor han sluttet seg til AQAP og spredte radikale ideer om jihad og terror på engelsk gjennom internett og magasinet Inspire. Foto: AFP

– Ikke sett navnet hans



– Det ville vært kontroversielt [å drepe en vestlig statsborger]?

– Riktig. Jeg kan ikke huske at vi noen gang gjorde vestlige til mål for luftangrep. Generelt så var det personer i lederskap vi gikk etter. Og han [Dale, journ. anm.] var ikke i lederskapet, etter hva jeg husker. Han kan likevel ha blitt drept som «collateral damage». Vi traff blant annet en stor al-Qaida-base i byen Jaar, hvor ganske mange ble drept, svarer Feierstein.

– Så du har ikke sett denne mannens navn på et papir relatert til luftangrep?

– Jeg kan ikke huske å ha sett navnet hans, nei, sier den tidligere ambassadøren, som forlot Jemen i 2013.

FØRERLØS DRAPSMASKIN: President Barack Obama gjennomførte 563 droneangrep i løpet av sine åtte år som president fra 2008 til 2016. I de åtte foregående årene under president George W. Bush utførte USA 57 droneangrep. Her er dronen MQ-1C Warrior UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Foto: US Army

Drapslisten



Ifølge hemmeligstemplede dokumenter The Intercept publiserte i 2015, var det ikke mer enn 16 autoriserte mål i Jemen i juni 2012. Det vil si, personer i al-Qaida som befant seg på den såkalte drapslisten, «the kill list».

Samme måned, juni 2012, kom nyheten om at en norsk konvertitt – norske Anders Dale – var trent i al-Qaida og angivelig klar til å gjennomføre et angrep mot Vesten.

«Relativt få høynivåterrorister møter kriteriene for å bli et mål», heter det imidlertid i dokumentene.

Terrorlisten



Sommeren 2014 ble Anders Dale plassert på USAs offisielle terrorliste etter en såkalt «executive order», en presidentordre som nye navn på utpekte terrortrusler har blitt ført opp under siden den først ble tatt i bruk i september 2001. Nesodden-mannen var dermed blitt en «specially designated global terrorist», ifølge amerikansk UD.

Betyr det at Dale fra dette tidspunktet kan ha vært et mål for amerikanske droner? Ikke nødvendigvis.

– Terrorrelaterte listeføringer under Executive Order 13224 er ikke grunnlag for bruk av militær makt. Avgjørelser om bruk militær makt blir bestemt av separate juridiske myndigheter, svarer en talskvinne ved U. S. State Department på VGs spørsmål.

Sivile drept



USAs første droneangrep noen gang fant sted i Jemen i 2002, men det var president Barack Obama som fra 2009 gjorde droner til USAs mest foretrukne våpen i kampen mot terror, spesielt i Jemen.

Ideen var å minimere sjansen for tap av mannskap på egen side og ved kirurgisk presisjon på fiendens side unngå sivile tap. Det siste har vist seg som overmot på teknologiens vegne. Amerikanske droner har drept hundrevis av uskyldige i Jemen, Pakistan og Somalia, ifølge The Bureau of Investigative Journalism.