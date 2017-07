Ungdomsskoleelev (16) døde etter voldshendelse

En 16 år gammel gutt (16) ble utsatt for en voldshhendelse utenfor Holmlia skole mandag 12. juni i år. Tirsdag 25. juli døde gutten etter over én måned i kunstig koma.

Mandag 12. juni, kl. 14:50, mottok Oslo politidistrikt melding om at en gutt på 16 år var blitt innlagt på barneintensiv på Rikshospitalet som følge av en voldshendelse nær Holmlia skole, skriver Seksjon for Etterforskning av alvorlige voldssaker i en pressemelding.



Gutten, som var elev på Holmlia skole, ble oppsøkt 18-åring. Politiets etterforskning tilsier at de kjente hverandre fra tidlgiere.

18-åringen, som ikke er elev på skolen, slo ned gutten, som deretter fikk hjertestans, ifølge et informasjonskriv om hendelsen sendt ut fra Holmlia skole.

Hendelsen skjedde utenfor skolens område, men medelever skal ha sett hele eller deler av hendelsen. Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet, og ambulanse og politi ble tilkalt.



Gutten ble så fraktet til Rikshospitalet, hvor han havnet i kunstig koma. Tirsdag kl. 22.10 døde gutten, opplyser politiet.



En person på 18 år pågrepet og siktet for forholdet. Vedkommende sitter fortsatt i varetekt. Personen ble pågrepet tirsdag 13. juni, dagen etter voldshendelsen.

Begge er norske statsborgere.