Ungdomsskoleelev (16) død etter voldshendelse - siktede erkjenner å ha slått med flat hånd

Den 18 år gamle mannen erkjenner å ha slått avdøde med flat hånd, men mener ikke det er noen sammenheng mellom volden og dødsfallet.

Det opplyser 18-åringens forsvarer Øyvind Bratlien til VG.

18-åringen erkjenner heller ikke straffskyld etter siktelsen om grov kroppsskade.

Mandag 12. juni ble den nå avdøde Mohammed Altai innlagt på barneintensiven på Rikshospitalet etter en voldsehendelse nær Holmlia skole.

Ifølge et informasjonsskriv utsendt fra Holmlia skole, skal ungdomsskoleeleven ha blitt oppsøkt av den siktede 18-åringen utenfor skolen, hvor han ble slått og deretter fikk hjertestans.

– Mottok budskapet med sorg

18-åringen sitter varetektsfengslet frem til 10. august med brev- og besøkskontroll, opplyser Bratlien. Han erkjenner å ha slått den avdøde med flat hånd.

– Han benekter samtidig å ha slått med noe annet enn flat hånd, sier Bratlien.

Begge er norske statsborgere, og ifølge politiets opplysninger tyder mye på at de to kjente hverandre fra tidligere. Det bekrefter siktedes forsvarer.

– Tanken var at min klient bare skulle ha en prat med fornærmede, som han kjente til. Dødsbudskapet mottok han i går, og det var svært tungt for ham.

18-åringen mener også at det ikke er noen sammenheng mellom volden og sakens tragiske utfall, opplyser forsvareren.

Har blitt obdusert

Hendelsen skjedde utenfor skolens område, men medelever skal ha sett hele eller deler av hendelsen. Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet, og ambulanse og politi ble tilkalt.

– Tilstanden var alvorlig for gutten ved første øyeblikk, og han var ikke ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus. Det har altså ikke vært mulig å avhøre fornærmede etter voldshendelsen, sier politiadvokat Andreas Strand til VG.

Den pågående etterforskningen dreier seg i all hovedsak om å få svar på foranledning, forhistorie og utstrekning av voldsbruken opplyser politiadvokaten.

16-åringen døde tirsdag denne uken. Gutten ble obdusert onsdag, men politiet ønsker ikke å kommentere hva som er dødsårsaken, ettersom det ennå ikke er presentert for pårørende og siktede.

– Vi er klar over at det verserer rykter om dødsårsak, og vi ønsker at disse skal tones ned av hensyn til de etterlatte som opplever det belastende, sier Strand til NTB.

Den siktede 18-åringen har kun én sak som han fikk en mindre reaksjon for, og er i svært liten grad kjent av politiet.