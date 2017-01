Ungdommer i Bergen jubler i brutal voldsvideo

Her slår ungdommene ned en mann på Torgallmenningen i Bergen, til heiarop fra kameratene.

Den tilsynelatende intetanende mannen får et knyttneveslag mot hodet for så, når han ligger nede på bakken, to spark rettet mot hodet.

– Oh shit! Hæ, hæ, hæ, høres under filmingen av volden som skjedde tidlig på kvelden en søndag i mars i 2015.

Mannen som ble overfalt var alene og i dommen fra Bergen tingrett, som først ble omtalt av Bergens Tidende, heter det at opplevelsen må ha vært svært skremmende for både ham og andre som observerte hendelsen.

– Heiet, hoiet og ropt



Det ble gjort flere opptak av det som skjedde, ett stammer fra en av de involvertes telefoner.

– Det ble heiet, hoiet og ropt, blant annet når fornærmede ble slått og/eller sparket. En person hadde hammer, og vitner har forklart om at noen brukte knokejern, heter det i dommen.

Men retten fant det ikke tilstrekkelig bevist at knokejern eller hammer ble brukt.

Det ene mobilopptaket viser, ifølge dommen, blant annet fornærmede som utbryter «Dere er jo 10 stykker.». Det var 15–20 ungdommer samlet, og opptakene ser ut til å begynne før mannen blir angrepet.

Nå er to unge menn, som var henholdsvis 16 og 17 år gamle da de angrep mannen på Torgallmenningen, dømt for legemsfornærmelse i Bergen tingrett.

– Har fått skikk på livet sitt



De to dømmes for en rekke lovbrudd, blant annet ran og vold. Den ene mannen, som var 17 år under volden ved Torgallmenningen, fikk fengsel i syv måneder som anses ferdig sonet ved utholdt varetekt. Han fikk også ungdomsstraff, og er domfelt for lignende forhold tidligere.

– Noen av forholdene har min klient erkjent, blant annet det som det er video av på Torgallmenningen. Han var under 18 år da de fleste av forholdene skjedde. Vi er enige i flertallets slutning i Bergen tingrett, sier hans forsvarer Shayantini Moorthy til VG.

Mannen som var 16 år da det skjedde, fikk ungdomsstraff.

– Denne saken er alvorlig, men samtidig har den blitt vurdert gjennom en hel ukes hovedforhandling i tingretten. Og i dette tilfellet mener jeg at ungdomsstraff er den riktige reaksjonen, sier hans forsvarer Lasse Solberg til VG.

– Dette var forhold som fant sted da min klient var 16 år, han har fått skikk på livet sitt og kommet inn på et positivt spor, sier Solberg.

En tredje kamerat er dømt for vold og tre ran, men var ikke tiltalt for volden på Torgallmenningen.

Retten påpeker at rans- og voldsforbrytelsene ble begått på offentlige steder i Bergen, med tilfeldig fornærmede. I dommen heter det at flere av de fornærmede i de ulike sakene har forklart at de fremdeles er preget av hendelsene, at de ble svært redde og at det som skjedde har preget deres hverdag i ettertid.

Har anket



Bergens Tidende (BT) skriver at det ifølge politiadvokat Kristine Knutsen-Berge er tatt ut tiltale mot ytterligere tre av ungdommene som var til stede da angrepet på Torgallmenningen skjedde.

– Jeg mener at det ikke uten videre er ubetenkelig å distribuere slike videoer til mediene på et stadium hvor påtalemyndigheten har anket for en av de tiltaltes vedkommende, sier forsvarer Solberg.

Han har ikke fått beskjed om at saken til hans klient, som bare ble idømt ungdomsstraff, er anket. Men ifølge BT har statsadvokaten i Hordaland anket dommen mot de to andre guttene.

– Jeg mener at beviser bør føres samlet for domstolen og ikke enkeltvis i mediene, sier han.