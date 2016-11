Ubaydullah Hussain tiltalt for terror: Forventet en stor sak

Flere måneder før islamisten Ubaydullah Hussain (31) ble pågrepet og siktet for terror, uttalte 31-åringen til en bekjent at han visste at politiet bygde en stor sak og ville oppsøke ham.

I de aktuelle samtalene om sommeren 2015 gjentok Hussain flere ganger sin mistanke om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fulgte med på «arbeidet han drev med», at de samlet sammen alt og at han var spent på når de ville oppsøke ham, får VG opplyst.

– De kommer til å lage en stor sak. Det er det de venter på når det gjelder meg, sa Hussain til den bekjente.

TILTALT: Norsk konvertitt (19) fra Oslo. Foto: PRIVAT

Torsdag starter straffesaken mot den 31 år gamle islamisten i Oslo tingrett.

Der står den 31 år gamle islamisten tiltalt for å ha rekruttert to norske konvertitter til IS, samt tilrettelagt eller gitt bistand til seks andre IS-rekrutter. Fem av dem er fra Fredrikstad i Østfold. I tillegg er Hussain tiltalt for trusler mot et vitne.

I samme straffesak står også en norsk konvertitt (19) fra Oslo tiltalt for forsøk på å slutte seg til IS. PST mener Hussain rekrutterte 19-åringen.

Begge nekter straffskyld.

Oslo tingrett har satt av seks uker til forhandlingene.

Mistenkt for IS-verving i fengsel



Hussain har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i begynnelsen av desember i fjor. I denne perioden mener PST at han ved én eller flere anledninger har forsøkt å verve en medfange til IS mens de satt sammen vi Kongsvinger fengsel.

Den 31 år gamle islamisten har avvist mistanken gjennom sin forsvarer, John Christian Elden.

Den aktuelle medfangen – en drapsdømt mann – har forklart seg om saken overfor sikkerhetstjenesten og vil ble stevnet som vitne under rettssaken sammen med to fengselsbetjenter.

Hussain ble nylig flyttet til Ila fengsel, men dette skyldes praktiske årsaker i forbindelse med rettssaken, ifølge Elden.