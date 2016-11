Ubaydullah Hussain til reiseklar konvertitt (18) i slettet video: «Vær en god hjelpearbeider for Allahs skyld, hehe»

OSLO TINGRETT (VG) Aktoratet la onsdag frem fem gjenopprettede videoer. De dokumenterer de to siste dagene før pågripelsen av konvertitten, som Ubaydullah Hussain nå er tiltalt for å ha rekruttert.

– Send kuler for Allahs skyld mens du gjør dua for oss. Nei, jeg mente: vær en god hjelpearbeider for Allahs skyld, hehe, ler Ubaydullah Hussain i hjemmevideoen.

Videoen ble filmet 6. juni i fjor med et GoPro-kamera som den da nylig myndige konvertitten hadde kjøpt inn for å ta med seg til Syria. Stedet var den spartansk innredede leiligheten til 18-åringen.

Hva Hussain siktet til med sin hjelpearbeider-vits er ukjent, men det som er kjent er at flere hjemvendte IS-krigere har påstatt at de drev med hjelpearbeid. Det har aldri retten festet lit til og i stedet terrordømt dem.

Stoppet og tiltalt



Mindre enn to døgn senere, om morgenen 8. juni 2015, ble 18-åringen stoppet av politiet på Landvetter flyplass utenfør Gøteborg etter å blitt kjørt dit av Hussain, hans høyre hånd Adnan «Abu Arijon» Shaluni og journalisten Adel Khan Farooq som holdt på med en dokumentar.

Den nå 19-årige konvertitten ble i september tiltalt for å ville verve seg til Den islamske staten (IS) og Hussain for å ha rekruttert ham.

Både Hussain og konvertitten nekter straffskyld.

Hussain er også tiltalt for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen, i tillegg til å ha tilrettelagt reisen eller andre praktiske ting for seks andre menn. Av de totalt åtte benevnte i tiltalen er fire døde og to dømt til lengre fengselsstraffer.

FORSVARERNE: Første rettssdag. Fra venstre Javeed Shah og Nils Christian Nordhus, som representerer 19-åringen, og Ubaydullah Hussains faste forsvarer John Christian Elden, sammen med Ulrik Sverdrud-Thygeson, som nå er hovedforsvarer i retten for Hussain. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Raddikalissering»



I forkant av hjelpearbeider vitsen har Hussain dosert om IS og sagt at «kalifatet kommer til å stabilisere seg». Konvertitten sier bare «inshallah» og «amin».

– Måtte Allah føre vår bror trygt frem til destinasjonen, sier Hussain.

En annen video samme dag viser de tre i en heis. Hussain spøker på nytt om en «bombe», en «matbombe i magen» på konvertitten. De tuller selvironisk videre med fraser som «ikke vær så ekstrem, a!» og «det blir raddikalissering, det».

«Shawarma-kar»



En video datert kvelden etter, 7. juni, viser hvordan konvertitten løper alene ned en trapp i blokken sin og setter seg inn i en skranglete Mercedes-Benz med Hussain og Shaluni. De skulle spise kebab og fører seg imellom en lengre diskusjon om mat.

– Jeg er sånn shawarma-kar, sier den fotballinteresserte Hussain, som kjører bilen og forteller at det eneste han har spist denne dagen er en brødskive før «kampen».

Hussain kritiserer også en kjent kebabforretning for å ha kald kylling, hvorpå konvertitten lurer på om han er en «kresenpeis».

Shaluni, på sin side, erkjenner at han kan spise på burgerkjeden Max, som Hussain ikke mener det er halal – altså lovlig.

Ga 18-åring kallenavn



De tre ender opp på Kebabbiten på Carl Berner. Hussain tar en shawarma, altså rullekebab, konvertitten og Shaluni med hver sin kebabtallerken, viser den femte og for aktoratet viktigste video, som VG omtalte allerede i september.

– Hvordan føler du deg Abdur Rahman, Abu Kathir al-Narwiji? spør Hussain konvertitten, mens de spiser ute i sommerkvelden.

– Hørte du kunya'en [islamske aliaset] hans? henvender Hussain seg til Shaluni.

– Abu Kathr al-Narwiji, det betyr farlig, vågal, tøye grenser. De spurte meg i dag om kunya'en hans, da, brødrene der borte, de skulle fylle ut skjemaet hans. Jeg sa Abu Kathir al-Narwiji! De bare «what??», forteller en oppstemt Hussain.

Hussain erkjente i retten onsdag at han hadde gitt konvertitten det islamske kallenavnet. IS er for øvrig kjent for å føre nye rekrutter inn i pertentlige skjema, noe NRK har vist at også gjelder nordmenn, men Hussain nektet i retten for å ha visst hva slags skjema det var snakk om.

«15 år gamle jenter kommer seg hit»

Konvertitten er for det meste stille på det siste klippet. Han ser noen ganger litt usikkert inn i kameraet, eller hever en diskret pekefinger, som er et symbol for den monoteistiske Gud.

Hussain legger videre ut om alle trådene han har trukket i blant sine kontakter, denne gangen en engelsktalende person. Kontakten hadde åpenbart oppfattet Hussain som bekymret:

– Hvorfor er du «worry about him», spurte han meg. «Til og med 15 år gamle jenter fra England kommer seg hit», humrer Hussain, som fortsetter samtalen med Shaluni ved å fortelle om det han faktisk er bekymret for: 18-åringens visum inn til Tyrkia.

Trolig etter å ha spist opp maten kjørte de mot Gøteborg gjennom natten, hvor PST hadde forberedt en koordinert aksjon med svensk sikkerhetspoliti, Säpo.

Tolker videoklippene ulikt



– Påtalemyndigheten mener at klippene underbygger at 19-åringen skulle slutte seg til ISIL og at Ubaydullah Hussain rekrutterte ham, sier statsadvokat og aktor Frederik G. Ranke til VG.

Ulrik Sverdrup-Thygeson jr, forsvareren til Hussain, er uenig.

–Videoene viser først og fremst at de tiltalte var kompiser og oppførte seg som kompiser flest. Bevisførselen ellers i går viste det Hussain har sagt hele tiden: At tiltalte nummer en hadde bestemt seg for å reise lenge før de to i det hele tatt møttes, sier Ulrik Sverdrup-Thygeson.