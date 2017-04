Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for IS-rekruttering

Islamisten Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel. 19-åringen han rekrutterte er dømt til to år og ti måneders fengsel.

Ubaydullah Hussain, født og oppvokst i Oslo, var den første nordmannen som har vært tiltalt for terrorrekruttering og var i flere år talsmann for ekstremistgruppen Profetens Ummah.

Hussain ble dømt for alle forhold med unntak av ett.

Tiltalen gjaldt to personer:

• Thom Alexander Karlsen (24) fra Halden, som reiste til Syria i september 2014 og ble meldt drept i Kobane mars året etter. Hussain ble frikjent for tiltaleposten om å ha rekruttert Karlsen.

• En nå 19 år gammel mann fra Oslo, også konvertitt, som ble stoppet på Landvetter flyplass utenfor Gøteborg juni 2015 på vei til Syria. Denne konvertitten var i samme sak som Hussain tiltalt for forsøk på å slutte seg til IS. Hussain ble dømt for å ha rekruttert ham

19-åringen ble dømt til to år og ti måneders fengsel.

I rettssaken som gikk i november og desember i Oslo tingrett i fjor, nektet Hussain straffskyld. Det gjorde også 19-åringen.

– Det er gledelig at han er frifunnet for rekrutteringspåstanden knyttet til Karlsen som døde i Syria. Ellers mener vi retten har for streng tolkning av begrepet medlemskap når de har kommet til at Hussain er medlem av IS, sier Hussains forsvarer John Christian Elden, som varsler anke.

KONVERTITTER: Thom Alexander Karlsen ble rekruttert av Hussain til IS sommeren 2014, ifølge tiltalen, noe som kostet ham livet i mars 2015. 19-åringen til høyre konverterte i 2014. Året etterpå, i 2015, møtte han Ubaydullah Hussain og bestemte seg for å reise til Syria. Foto: PRIVAT

– Tilrettelegging



I tillegg var Hussain tiltalt for deltakelse i IS gjennom støtte til fem fra Norge som sluttet seg til terrororganisasjonen. Det de alle har til felles, er at de kommer fra Fredrikstad og delvis bydelen Lisleby:

• Ishaq Ahmed (f. 1991): Ifølge tiltalen kjøpte han stridsbekledning og utstyr til Ahmed dagene i forveien av at han sammen med Edelbijev reiste til Syria i september 2013. Ahmed ble dømt til åtte års fengsel i fjor.

• Abu Edelbijev (f. 1991): Ifølge tiltalen overførte Hussain til sammen 26 900 kroner til norsktsjetsjeneren fra april til juni i 2014, mens Edelbijev oppholdt seg delvis i Syria og Tyrkia, tilsluttet IS.

• Adam Magomadov (f. 1992): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain reisen til tsjetsjeneren i august 2014. Magomadov returnerte vinteren etter og ble i mars i år funnet skyldig i lagmannsretten for både terrorforbund- og deltakelse.

• Torleif Angel Sanchez Hammer (f. 1991): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain konvertittens reise ved årskiftet 2013/2014.

• Fredrikstad-mann (f. 1989): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain for reisen til den kurdiske norskiraneren i september 2014.

I tillegg er Hussain tiltalt for å ha tilrettelagt reisen for en sjette person, som er av britisk opprinnelse.

Hussain risikerte inntil 12 års fengsel. Både rekruttering av og støtte til norske IS-krigere omfattes av straffelovens 147 d.