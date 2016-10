TV-danser Julio Kopseng etterforskes for nye overgrep

TV-danseren Julio Kopseng (39) ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt av 16 kvinner. Nå etterforskes 39-åringen for flere nye overgrep.

Det bekrefter politiadvokat Andreas Strand ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt overfor VG.

Den 39 år gamle TV-danseren ble i mai i år dømt til den strengeste straffen som noensinne har blitt avsagt i en voldtektssak i Norge – og politiet betegner Kopseng som landets mest aktive voldtektsmann.

– Det er for tidlig for oss å kommentere de nye sakene siden etterforskningen er i en innledende fase, sier Strand til VG.

Eldre og nye saker



Politiadvokaten opplyser at noen av de nye forholdene har skjedd for over ti år siden, mens andre er for bare noen år tilbake.

– Vi har avhørt de fornærmede og planlegger avhør av ham, selv om han tidligere ikke har ønsket å forklare seg om nye forhold. Vi vil etterforske sakene fullt ut, men det vil ta noe tid, sier politiadvokaten.

Når politiet har avsluttet sin etterforskning er det opp til statsadvokaten å fatte påtaleavgjørelse i saken.

Ukjent for Kopseng



Kopsengs forsvarer Sigurd Klomsæt var ikke blitt gjort kjent med anmeldelsene før VG tok kontakt med ham torsdag.

– Dette er ukjent for min klient og meg frem til VG informerer meg, sier Klomsæt.

Han har vært i kontakt med Kopseng, men vil ikke uttale seg om anmeldelsene før han har fått innsyn i dem.

– Min klient er innstilt på å møte i avhør, med bistand fra meg, sier forsvareren.

Norges strengeste voldtektsdom



Julio Kopseng, som er kjent fra blant annet NRK Super og Norske Talenter, sonet allerede en voldtektsdom for to voldtekter og et voldtektsforsøk fra 2013 i Ullersmo fengsel da han ble tiltalt for 16 nye forhold i fjor.

Borgarting lagmannsrett fikk 100 vitner og 17 fornærmede forklare seg om hvordan 38-åringen brutalt har voldtatt eller forsøkt å voldta kvinner enten ved bruk av rå makt eller ved å ha dopet dem ned.

Retten dømte ham til til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, den strengeste dommen som er gitt for noen voldtektssak i Norge.

De rettspsykiatriske sakkyndige har kommet til at Kopseng er preget av dyssosiale og psykopatiske trekk, som gjør ham lite tilgjengelig for behandling. At han i tillegg benekter sine handlinger, gjør at de mener behandling av danseren vil være meningsløs og at faren for at han vil begå ny seksuell vold er høy.

– Det vises særlig til de gjentatte grove overgrepene, begått over en lang tidsperiode, sett i sammenheng med tiltaltes personlighet og dystre prognoser med hensyn til tilbakefallsfaren, skrev lagmannsretten i dommen.