Tromsø-drapet: Her ble Linn Olsen Uteng (32) drept

NORD-TROMS TINGRETT (VG) I retten fortalte den 36-åringen fra Rwanda hvorfor han drepte ekskjæresten Linn Olsen Uteng (32).

Asylsøkeren erkjente i retten tirsdag skyld for drapet på hans tidligere kjæreste.

Uteng ble ifølge 36-åringen drept i leiligheten på Tromsøya etter en uoverenstemmelse vedrørende hans telefon.

Hun ville ifølge ham se på mobilen hans, og skal etter hans forklaring ha tatt opp en kniv da han ikke ønsket å gi den til henne.

TILTALTE: Den 36 år gamle mannen forklarte seg i dag for retten i Tromsø. Foto: Privat

Bildet ovenfor viser stuen i leiligheten der Uteng ble drept. Hun ble funnet på gulvet med 22 knivstikk i kroppen.

Aktor Tor Børge Nordmo stilte spørsmål til den tiltalte om det var Uteng som tok opp kniven først.

– Jeg stiller spørsmål om det var slik, sier Nordmo til VG.

– I retten kom det frem at også tiltalte var påført knivstikk. Mener dere da at han påførte seg disse selv?



– Ja, spørsmålet er om han da har påført seg disse skadene etterpå, sier Nordmo.

Tiltalte: – Hun fortjente ikke å dø



Tiltalte forteller at han og Uteng kysset og satt nærme hverandre rett før hun ble drept.

– Hun tok en kniv mot meg og sa at hun mente alvorlig at hun ville se på telefonen min. Jeg gikk bakover mot veggen og når jeg gikk fremover ble jeg stukket av kniven. Jeg vet ikke hva som skjedde med meg. Jeg husker egentlig ikke, jeg husker bare hånden hennes, sier tiltalte under sin frie forklaring.

– Jeg husker ikke hvor mange ganger jeg skjøv. Jeg vet ikke hvor jeg var. Det var som om jeg ikke kunne se noe før hun lå nede. Så lå hun der, sier tiltalte gråtkvalt.

På spørsmål fra dommer Harald Tore Roaldsen sier 36-åringen at han ikke husker hvor mange ganger han stakk, men at han ikke tror han stakk henne 22 ganger.

– Jeg elsket Linn. Jeg skammer meg sånn. Uansett hva hun hadde gjort så fortjente hun ikke å dø på grunn av meg. Jeg tror virkelig ikke hun ville skade meg.

VÅPENET: Dette er kniven som 36-åringen stakk Uteng med. Den ble funnet i leiligheten da politiet kom til åstedet. Foto: Politiet

Tiltalte: – Linn og jeg hadde det hyggelig sammen



Det har tidligere blitt kjent at Uteng og den tiltalte hadde vært kjærester gjennom flere år, etter at de møttes da hun jobbet på asylmottaket hvor han bodde.

– Linn og jeg hadde det hyggelig sammen, men noen ganger var det ikke hyggelig, som det ofte er i forhold. Men mesteparten av tiden var det fint, sier 36-åringen i retten.

Dommer Roaldsen spør om han og Uteng var kjærester den dagen hun ble drept.

– Hun sa til meg at hun trengte tid. På samme tid ville hun at vi skulle være sammen. Det er vanskelig å si om det var over mellom meg og henne.

– På den samme tiden fikk jeg høre at hun hadde vært sammen med en annen fyr, og det ville hun ikke snakke om, og det satte ikke jeg noe pris på.

Mannen kom til Norge i 2008, men fikk endelig avslag på asylsøknaden i oktober 2010. Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.