Trøndere frikjent for å ha gitt fingeren til busslast med LSK-fans

Politiet ville straffe to RBK-fans med 18.000 kroner i bot for å ha vist fingeren til en buss full av illsinte «kanarifugler». - Ikke straffbart, mente retten.

Hendelsen skjedde i koket etter at Rosenborg slo Lillestrøm på Lerkendal på 16. mai i fjor.

21.000 trøndere hadde tatt veien til Lerkendal for å se trollungene sine feie over hatlaget Lillestrøm, som på det tidspunktet kavet i bunnen av Tippeligaen.

Kampen ble av politiet vurdert som en risikokamp på grunn av det historisk anstrengte forholdet mellom supporterne.

– Ropte og sang



I tiltalen mot to trønderkarer på 37 og 35 år, står det at de i beruset tilstand ropte høyt og viste fingeren til en gruppe Lillestrøm-supportere.

Ifølge tiltalen medførte dette at Lillestrøm-supporterne forsøkte å komme over sperringene for å ta dem.

Begge to mennene erkjenner at de viste fingeren, men nekter for at de gjorde noe annet enn å synge RBK-sanger.

Det var da de gikk forbi en buss med LSK-fans at de sveivet opp sin lengste finger, noe som førte til høy temperatur i Lillestrøm-bussen.

I dommen står det beskrevet slik:

Lillestrøm-supporterne syntes nok at Rosenborg-supporterne var trollete, for flere lillestrøm-supportere forsøkte å komme seg ut av bussene og fly på de tiltalte. Politiet stoppet imidlertid lillestrøm-supporterne og geleidet de tiltalte unna.

Rom for finger



Retten mener uansett at de to trønderne ikke kan straffes for oppførselen sin.

– Mange vil nok mene at de tiltalte ikke handlet i samsvar med idrettens verdier da de viste fingeren. Det må imidlertid finnes hjemmel i loven for å straffe, står det i dommen.

Og det mener retten at det ikke er.

Det er rett og slett rom for å både synge RBK-låter og vise fingeren til LSK-fans når det er 16. mai i Trondheim.

Retten skriver at hele hendelsen må sees i lys av konteksten som er en større fotballkamp som RBK hadde vunnet.

Og retten siterer en av de tiltalte:

«Jeg oppfører meg selvfølgelig ikke slik i andre sammenhenger, for jeg er jo sivilisert».

3000 kroner i bot



De to RBK-karene slipper likevel ikke helt unna straff.

De ble også tiltalt for ikke å ha fulgt politiets pålegg om å holde seg unna LSK-fansen. Like etter at de hadde fått beskjed om å fjerne seg, så fartet de likevel rundt med RBK-flagg og fortsatte å vise fingeren, ifølge dommen.

For dette dømmes de til en bot på 3000 kroner.



VG har snakket med begge de to mennene.

– Jeg er ikke akkurat stolt over min oppførsel, men hadde ikke forventet annet enn å bli frikjent. Jeg mener også at jeg burde vært frikjent for den andre posten, men det er tross alt bedre å betale 3000 kroner i bot, enn å betale 18000 kroner, sier 35-åringen.



Han understreker uansett at han skal oppføre seg eksemplarisk på neste RBK-kamp.

37-åringen sier til VG at han syntes politiet med denne saken har gått på en stor smell.

– De overreagerte mot oss. Vi havnet på glattcelle og fikk bare 60 sekunder fra de ga pålegget om å fjerne oss til de arresterte oss. Det var jo umulig å komme unna i den folkemengden, sier 37-åringen.

Han sier han vil vurdere å anke dommen.

– Det er ikke slik politiet skal opptre mot uskyldig supporteroppførsel. Å vise fingeren bær være lov når det er kamp, sier han.