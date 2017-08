Trebarnsfar dømt for familievold: - Barna innrømmer løgn i avhør

I to rettsinstanser sto de tre barna på morens side i en familievoldssak mot faren. Noen måneder etter at faren ble dømt, tok barna kontakt med politiet og ba om nye avhør.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I begynnelsen av august i år ble de tre ungene i tenårene avhørt på nytt – og de la alle frem oppsiktsvekkende opplysninger:

De grove påstandene mot faren om fysisk og psykisk vold gjennom mange år var ikke sanne.

Sist uke tok saken nok en ny vending, da faren i 40-årene ble løslatt fra fengsel.

– Vi er overrasket over utviklingen i saken. Det er ikke vanlig at tre fornærmede trekker sine forklaringer og forteller at det de har forklart tidligere er løgn, sier statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

Statsadvokaten har vært i samtaler med politiet og forteller at omdreiningen i straffesaken vil bli etterforsket nærmere.

– Vi kommer ikke bort fra at bevissituasjonen i saken er annerledes nå, og vi må ta stilling til om lagmannsrettens dom må oppheves. Dommen er anket til Høyesterett og er derfor ikke rettskraftig, sier Schei.

OVERRASKET: Statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: NTB/SCANPIX

– Hva er årsaken til at barna har snudd?

– Det vet vi ikke. Vi har ikke fått noen god forklaring på hvorfor de eventuelt skal ha løyet i utgangspunktet og hvorfor de snur nå, svarer statsadvokaten.

Grove anklager



Oktober 2016: Trebarnsfaren i 40-årene ble dømt til syv års fengsel i en tingrett på Østlandet for å ha voldtatt kona gjennom flere år, familievold og omsorgsunndragelse. I tillegg ble han dømt til å betale over 800.000 kroner i oppreisning til kona og parets tre barn.

I tilrettelagte avhør av barna forut for hovedforhandlingen i tingretten, beskrev de vold mot moren og flere voldsepisoder mot dem selv, ifølge dommen:

** Slag og spark mot kroppen.

** Kniv mot halsen.

** Merking av beinet med glovarm kniv.

** Drapstrusler.

** Holdt borte fra skolen mot ens vilje.

– Jeg er redd for ham



Under rettsforhandlingene kom det frem flere beskrivelser fra barna om sitt syn på faren, ifølge dommen:

– Jeg har aldri opplevd noe bra med far, forklarte en av barna.

– Jeg vil aldri mer se pappaen min fordi jeg er veldig redd for ham, sa en av de andre.

– Det er to ting jeg aldri skal glemme: at far brant beina til søsknene og at han prøvde å kvele moren. Jeg vil ikke treffe far. Jeg er redd for ham, uttalte den siste av barna.

Tingretten la i skjerpende retning vekt på at saken gjaldt grove krenkelser mot fire familiemedlemmer over tid.

«Hyppigheten, arten og alvoret ved krenkelsene innebærer at de alle har levd i kontinuerlig frykt for nye krenkelser både mot seg selv og de øvrige familiemedlemmene. Dette innebærer alvorlige belastninger med stort skadepotensiale for alle fire.», står det i dommen.

Trebarnsfaren nektet straffskyld – og tingrettsdommen ble anket.

DØMT: Familiefaren i 40-årene ble i mai dømt til åtte års fengsel her i Borgarting lagmannsrett. Foto: Espen Braata

Uenighet om dommen



I våres ble saken behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett. Straffen ble skjerpet med ett år, noe som gjorde at trebarnsfaren ble dømt til åtte års fengsel – men under dissens.

«Flertallet ser helt bort fra at mora skal ha greid å påvirke døtrene til å forklare seg om oppdiktede hendelser. Det er straffeskjerpende at alle tre barna også har vært vitne til mye av mishandlingen av mora og av hverandre.», står det i dommen fra lagmannsretten.

Et mindretall av lagrettens medlemmer festet imidlertid ikke lit til omfanget av volden mot barna og overgrepene mot moren ut fra den samlede bevisbedømmelsen.

Noen måneder etter dommen endret barna sine forklaringer.

Fornøyd med løslatelsen



– Min klient elsker sine barn og føler kun sorg for det som har skjedd. Det har vært en lang prosess, men vi bestemte oss for å aldri gi opp. Han følte stor lettelse da påtalemyndigheten besluttet å ta hans begjæring om løslatelse til følge, sier familiefarens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til VG.

Forsvareren forteller at familiefaren berømmer påtalemyndigheten for å ha truffet en modig og riktig avgjørelse.

– Saken illustrerer hvor galt det kan gå når dommerne ikke tar på alvor at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.

Bistandsadvokat Nikolai Deriq Paasche ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Advokat Elisabeth Sjølie bistår barna i forbindelse med den nye utviklingen i saken, men hun ønsker foreløpig ikke å gi noen kommentarer.