Treåring døde – mor og stefar siktet

Treåringen som lå kritisk skadet på St. Olavs hospital er død, opplyser politiet.

Treåringen som var kritisk skadet, døde onsdag formiddag av skadene, opplyser politiet i Nord-Trøndelag. Moren og stefaren er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. De to nekter straffskyld.

– De var fra før siktet for grov kroppsskade, og denne paragrafen inkluderer også dødsfall, så selve siktelsen er opprettholdt som den er, men det er lagt inn at barnet døde av skadene, opplyser politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.

To barn er avhørt i saken i saken gjennom såkalt tilrettelagt avhør. Kripos skal ha sendt en etterforsker til å bistå politiet.

Bakgrunn: Barn sendt til St. Olavs hospital med hodeskader – mor og stefar pågrepet



Barnevernet varslet politiet

Stefaren ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag, mens moren blir fremstilt for fengsling torsdag.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 03-tiden natt til mandag.

– Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Erkjenner ikke straffskyld



Begge er av utenlandsk opprinnelse. Kvinnen har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, mens stefaren har oppholdstillatelse i et annet europeisk land.

– Min klient ringte AMK da han mente at barnet trengte helsehjelp. Ambulansen kom hjem til dem, sier advokat Anders Kjøren.

Han forsvarer den siktede stefaren i saken. Han understreker at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Politiet har så langt ikke fått tak i barnets biologiske far.

(VG/NTB)