Tre menn er varetektsfengslet etter at en kvinne i 30-årene skal ha blitt voldtatt under en fjelltur på Sunnmøre forrige uke.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Ifølge TV 2 skal overgrepet ha skjedd tirsdag 18. juli. Kvinnen forteller ifølge kanalen at hun ble overfalt og voldtatt under en fjelltur.

– Vi har vært i kontakt med et betydelig antall personer og gjort avhør av en rekke vitner, som førte til pågripelse av tre personer, sier etterforskningsleder Robert Hjelmeseth, ved Ålesund til VG.

Politiet arresterte dagen etter tre østeuropeiske menn, som senere ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Ifølge NRK erkjenner kun den ene av de tre å ha møtt kvinnen.

– Min klient vedgår å ha møtt den fornærmede kvinnen, men den videre etterforskningen må avdekke det nærmere handlingsløpet, sier Håkon Sætre Rasmussen, som er mannens forsvarer, ifølge NRK.

De tre skal ha midlertidig arbeid i området, og var på frifot i over ett døgn før de ble arrestert.

De siktede skal ha gitt sprikende forklaringer, som ikke er i samsvar med fornærmedes forklaring, heter det i en kjennelse fra Sunnmøre tingrett, ifølge NTB.

Ifølge kvinnens bistandsadvokat, Mette Ekroll Nyland, har kvinnen tatt hendelsen svært tungt. Hun sier til NRK at kvinnen ikke hadde sett mennene før de skal ha gått til angrep på henne.

Etterforskningslederen forklarer at politiet har lagt ned mye arbeid i saken og gjennomført tekniske undersøkelser på åstedet.

– Det vi kan si er at etterforskningen har styrket troen på at det har skjedd et alvorlig straffbart forhold, sier Hjelmeseth.