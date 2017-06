Tre syriske brødre tiltalt for voldtekt: Frikjent

De tre syriske brødrene kom til Norge for å søke asyl. I januar i år ble alle dømt for voldtekt av to mindreårige jenter – men nå er de frikjent.

Det kommer frem i en fersk kjennelse som ble avsagt i Gulating lagmannsrett mandag ettermiddag – som ble godtatt av fagdommerne i saken.

− Jeg er meget fornøyd med lagrettens svar, og min klient er atskillig mer fornøyd. Han var fantastisk glad og lettet, sier forsvarsadvokat Erik Lea til VG.

FORNØYD: Advokat Erik Lea. Foto: Alf Ove Hansen

Forsvareren representerer den mellomste av de tre brødrene.

Det var i slutten av mai i fjor at de tre brødrene ble pågrepet av politiet i Haugesund og siktet for voldtekt av to mindreårige jenter.

Dømt i tingretten



I januar i år ble brødrene dømt til fire år og tre måneders fengsel for seksuell omgang med barn under 14 år, noe som betegnes som voldtekt i loven, siden man ikke anser at personer under 14 år har samtykkekompetanse til denne type handlinger.

Tingretten mente brødrene var klar over at lovverket i Norge hadde klare aldersregler for seksuell omgang, og at de to jentene var langt under grensen. Tingretten var også tydelig på at brødrene burde ha gjort mer undersøkelser for å forsikre seg om jentenes alder.

Erkjente faktiske forhold



TILFREDS: Advokat Bjørn André Gulstad, Foto: NTB/SCANPIX

Brødrene på sin side har hele tiden hevdet at de trodde jentene var 18 år, som de selv også fortalte, ifølge rettsdokumenter. Alle tre brødrene har erkjent de faktiske forholdene, men de nektet straffskyld i saken.

− Min klient har hele tiden vært klar på at han ikke har hatt forutsetninger for å oppfatte fornærmedes alder som lavere enn den hun selv oppga – ei heller de øvrige opplysningene som han bygde på. Han følte seg sikker på at den ene fornærmede var over 16 år, sier den yngste brorens forsvarer, advokat Bjørn André Gulstad, til VG.

Forsvareren til den yngste broren forteller at klienten er takknemlig for at rettssikkerheten i Norge fungerer og at den også har kommet ham til gode.

− Selv om han er flyktning fra et annet land.

LETTET: Advokat Sverre Hetland.

– En enorm lettelse



De tre syriske brødrene løslates i løpet av mandag ettermiddag. Advokat Sverre Hetland forsvarer den eldste broren.

− Det var en enorm lettelse for ham, og sterkt med tanke på at han har sittet ett år i varetekt. Nå må han ta opp igjen livet sitt. Han har mistet ett år i tiden som har gått, sier Hetland til VG.

Bistandsadvokat Benedicte Storhaug representerer en av de to mindreårige jentene.