Tommy Sharif dømt til ni måneders fengsel

Saken gjelder skatteunndragelse på halvannen million, og rot med regnskapet.

Dekk-kongen Tommy Sharif dømmes i Nedre Romerike tingrett til ni måneders ubetinget fengsel og en bot på 200.000 kroner. Sharif erkjente straffskyld for alt han var tiltalt for. Fordi Sharif tilsto og ifølge retten gjorde etterforskningen letterer for politiet å gjennomføre, får han en strafferabatt på tre måneder.

Ifølge Nettavisen la politiadvokat Charlotte Visdal Benneche ned påstand om ti måneder fengsel og en bot på 250.000 kroner. Politiet har ifølge Dagbladet frafalt flere av de mest alvorlige tiltalepunktene.

Sharif ble pågrepet i juni 2015 etter at selskapene hans ble slått konkurs. På det tidspunktet skyldte han 94,5 millioner kroner.