To tiltalt for kidnapping i Moss: Truet med seg mann og bankkortene hans

I fjor sommer brøt to menn i slutten av 20-årene seg inn hos en mann i Moss, truet med revolver og tvang han med seg i bil.

Rundt klokken 06.30 mandag 8. august 2016 knuste to menn ruten på inngangsdøren til en 47 år gammel mann i Moss, og tok seg inn i huset hans.

En 27-åring skal ifølge tiltalen ha rettet en revolver mot mannen og truet med å drepe ham og hans familie dersom han ikke gjorde som de sa. Han skal også ha rettet våpenet mot mannens unge datter.



Medtiltalte (28) skal ha truet mannen til å ta med bankortene sine og sagt at han skyldte dem penger, før mannen ble tvunget ut av huset og inn i sin egen bil.

Han ble deretter bedt om å kjøre til Oslo for å ta ut penger. Han skal hele tiden ha blitt truet med revolver og/eller en kniv.

Dette kommer frem av tiltalen, der de to Oslo-mennene er tiltalt for innbrudd og kidnapping.

Tiltalt for trusler, ransforsøk og narkotikabesittelse



Mannen kontaktet selv politiet og fortalte at en mann var i ferd med å bryte seg inn. Da politiet kom frem var huset tomt, og en væpnet politiaksjon ble iverksatt.

47-åringen klarte imidlertid å rømme fra de to kidnapperne etter en stans på Hauketo.

Ifølge tiltalen skal 27-åringen dagen i forveien ha truet med å skyte mannen, og samtidig ha truet til seg 31.000 kroner fra ham.

– På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar til tiltalen, sier 27-åringens forsvarer, Frode Sulland, til VG.

– Dratt med på noe han ikke ønsket

– Han sier han ble med på noe han i utgangspunktet ikke ville være med på, og skjønte etter hvert at det gikk litt over styr. Han fikk vite at han skulle være med på en konfrontasjon, men da det gikk litt langt angret han. Derfor erkjente han også straffskyld da politiet pågrep han, sier Stian Mæland som forsvarer 28-åringen.

– Men du sier han ikke visste hva han gikk med på. Men da de startet med å knuse et vindu for deretter å true med et våpen, så kunne han vel ha trukket seg ut da?

– Han har forklart at han ikke så noen mulighet til å trekke seg, og at det ikke var greit å bare gå fra stedet. Han ble med videre av egen fri vilje, men han følte likevel han var dratt med på noe han ikke ønsket. Derfor gjorde han heller ikke noe forsøk på å stoppe mannen da han rømte fra bilen på Hauketo, sier Mæland.

Alle tre er også tiltalt for oppbevaring og bruk av narkotika, da det ble funnet hasj og kokain i en bil de hadde brukt.

– Hun erkjenner ikke straffskyld. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere tiltalen, sier kvinnens forsvarer, Harald Stabell, til VG.

Også en 40 år gammel kvinne fra Romerike er tiltalt da hun skal ha kjørt de to mennene til 47-åringens bolig i Moss, samt hentet dem i Oslo etterpå. Alle tre er tiltalt for grovt ransforsøk, grove trusler samt oppbevaring av narkotika.

Saken vil gå over seks dager i Moss tingrett fra 22. august.