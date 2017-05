To personer siktet etter ungdomshærverk på Vestli og Stovner

De to mennene som er siktet for grovt skadeverk, er kjenninger av politiet.

– Det er to personer som er siktet for grovt skadeverk. Bakgrunnen er hendelsene vi så i helgen, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Manglerud politistasjon til VG.

Aftenposten, som omtalte saken først, melder at én av dem er avhørt, og at han ikke erkjenner straffskyld. Tirsdag ble hjemmene deres ransaket.

Begge de to siktede er menn, en på 19 og den andre på 20 år. Buanes forteller VG at det er for tidlig å si om de to fremstilles for varetektsfengsling.

– Politiet kjenner dem godt fra før av i forbindelse med kriminelle handlinger. Men det er første gang vi har sett denne type hendelser, sier hun.

Politiet har blant annet gått gjennom overvåkingsbilder for å finne ut av hvem som sto bak, ifølge NTB.

Buanes legger til at hun tror problemene den siste tiden i området kan løses gjennom dialog.

Tre netter på rad har politi og brannvesen rykket ut etter meldinger om brann, steinkasting og hærverk utført av ungdommer i Groruddalen i Oslo. Tre ungdommer i 17- og 18-årsalderen ble innbrakt natt til søndag etter at de nektet å forlate området, mistenkt blant annet for å ha kastet en stein på femten kilo fra en bro.

Politiet har satt et eget etterforskningsteam på saken.

– Vi ser på dette som flere hendelser som er begått av ungdom hvor vi ser at de kan ha kriminell bakgrunn. Vi jobber nå med å innhente opplysninger om de ulike hendelsene gjennom helgen, vi har et eget etterforskningsteam og vi har snakket med flere ungdommer, sa driftsenhetsleder Jon Roger Lund ved Stovner politistasjon på en pressebrifing mandag ettermiddag.