To Oslo-menn siktet for voldtekt: Pågrepet etter DNA-treff

Politiet mener de to Oslo-mennene voldtok en kvinne i en leilighet i Oslo i mars i fjor. Nå har mennene blitt tatt – etter DNA-treff.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Uken før påske ble de to mennene pågrepet og siktet for voldtekt.

— Det er to personer som er siktet i samme sak, men med hver sin siktelse. De to er siktet for voldtekt, men begge siktelsene vil bli endret til å gjelde grov voldtekt i fellesskap, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.

POLITIADVOKAT: Pål-Fredrik Hjort Kraby. Foto: Mattis Sandblad

Nekter straffskyld



Politiadvokaten opplyser at saken er spesiell, blant annet fordi forholdet skal ha skjedd i mars i fjor, altså for over ett år siden.

— Vi mottok en anmeldelse da, men det var vanskelig å identifisere gjerningsmennene. Vi fikk DNA-profiler på voldtektsmottaket etter funn av spor hos fornærmede, som ledet frem til pågripelsen, sier Kraby.

— Begge de siktede mennene har vært registrert underveis i DNA-registeret og begge har nå blitt avhørt.

Kraby opplyser at en av mennene erkjenner de faktiske forholdene, men benekter at det er snakk om voldtekt. Den andre mannen har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Advokat Kaja de Vibe Malling forsvarer en av de siktede mennene, en mann i 50-årene.

FORSVARER: Advokat Kaja de Vibe Malling. Foto: Tore Kristiansen

– Han vil gjerne samarbeide med politiet, men han nekter straffskyld, sier Malling til VG.

Forsvarer: Vil forklare seg for domstolen



Advokat Haakon Åsli Skogstad forsvarer den andre voldteketssiktede, en mann i 20-årene.

Skogstad opplyser til VG at alle opplysningene i saken er klausulerte på nåværende tidspunkt.

– Jeg har derfor ingen kommentarer til saken, annet enn at min klient har signalisert at han ønsker å forklare seg til en domstol, sier Skogstad, til VG.

VG har vært i kontakt med den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Siri Langseth, men hun ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

– Fornærmede er en norsk kvinne. Hun kom til leiligheten av fri vilje, men så utviklet det seg i en retning hun ikke hadde sett for seg. Hun løp ut og tilkalte hjelp, sier Kraby.

De voldtektsiktede mennene er av afrikansk opprinnelse, men har bodd i Oslo og Norge i flere år. Begge er varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare, og politiet tar sikte på å holde dem fengslet frem til hovedforhandlingen i saken.

– Det er en kjennskap mellom dem, men her har vi ikke kommet helt til bunns foreløpig, sier Kraby.

Dom: Voldtektsiktet forsøkt drept med kniv



I begynnelsen av mai i fjor ble mannen i 50-årene utsatt for et drapsforsøk. Ifølge dommen ble han stukket flere ganger i brystet og magen med en spesiallagd kniv, men overlevde på grunn av rask medisinsk behandling.

Bakgrunnen for knivstikkingen skal ha vært et oppgjør for et lån på 200 kroner. En nordmann i 50-årene erkjente straffskyld i saken og ble dømt til fem år og seks måneder fengsel.

Den voldtektssiktede mannen i 50-årene er tidligere dømt for familievold, trusler mot politiet, vinningsforbrytelser, heleri og narkotikaforbrytelser.

I tillegg var han under etterforskning for flere forhold i årsskiftet 2015-2016, og han satt i varetekt i en periode for disse forholdene, ifølge VGs opplysninger.