To Østfold-menn dømt til fengsel for IS-deltakelse i ankesak

Hasan Ahmed (46) og Adam Magomadov (23) fra Fredrikstad er dømt til henholdsvis fire og 7,5 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Jurykjennelsen falt for to uker siden. Nå er straffutmålingen her.

Da ble Ahmed frifunnet for terrorforbund etter paragraf 147a, men funnet skyldig for deltakelse etter paragraf 147 d, og er nå blitt dømt til fire års fengsel. Det er to år mindre enn i Oslo tingrett, hvor han ble funnet skyldig også for å ha inngått terrorforbund.

Magomadov ble funnet skyldig for både terrorforbund og deltakelse i IS, og er dømt til syv og et halvt års fengsel.

– Slik det ser ut nå vil vi trolig anke over lovanvendelsen. Det er viktige folkerettslige spørsmål, blant annet hva gjelder bruken av terrorbegrepet, som vi mener Høyesterett bør ta stilling. Spørsmålet er om det skal tolkes likt i fredstid og i krigstid, sier Jostein Løken, Magomadovs forsvarer.

Det var 3. august 2014 at Magomadov og Ahmed reiste sammen til Syria, en måned etter at Den islamske staten (IS) erklærte sitt såkalte kalifat i Syria og Irak. Begge to hadde tidligere vært hjemmehørende i Fredrikstad.

Magomadov tilhørte et radikalisert miljø i Østfold-byen, som flere andre norske Syria-farere også kommer fra. Hasan Ahmed er faren til Ishaq Ahmed, som i juli i 2015 ble dømt til åtte års fengsel for deltakelse i IS. Ishaq hadde vendt hjem til Norge et halvår i forveien at faren reiste.

Mens Ahmed returnerte til Norge allerede etter en måned, i september 2014, returnerte Magomadov vinteren 2015.

– Min klient er glad for at han er renvasket for anklagen om at han gjorde avtale med IS om å begå terror, sa Nils Chistian Nordhus da klienten Ahmed ble funnet ikke skyldig av juryen i Borgarting lagmannsrett for to uker siden.