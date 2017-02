To nesten identiske branner i Oslo: Helte bensin og tente på inngangsdørene

I løpet av fjoråret ble beboerne i en Oslo-blokk vekket to ganger av at noen har tent på dørene inn til leilighetene.

Begge brannene, den ene i februar 2016 og den andre i september samme år, er mistenkelig like. Og ettersom noen har helt bensin på to forskjellige dører inn til leiligheter i den samme oppgangen, har politiet all grunn til å tro at de er påsatt.

– Måten dette ble gjort på i disse to tilfellene utgjør en stor fare for personskade og tap av liv, sier politiførstebetjent Susanne Moen ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo-politiet til VG.

Den første meldingen om brann i boligblokken i Arendalsgata på Sagene i Oslo når nødetatene rundt midnatt 23. februar fordi en beboer lukter røyk.

Ute i oppgangen brenner det da allerede godt i en inngangsdør i fjerde etasje, hvor det til alt hell ikke er noen hjemme.

Rakk ikke spre seg

Beboeren varsler både de andre beboerne og brannvesenet, som får slukket brannen før den rekker å spre seg i oppgangen eller inn i leiligheten.

Innen brannvesenet slukker brannen, er deler av døren, gulvet og dørmatten forkullet.

På stedet finner politiet ingen DNA-beviser som kan brukes for å spore opp en potensiell brannstifter. I oppgangen er det ikke overvåkningsvideo.

Det eneste de finner er det som med stor sannsynlighet er bensinrester, ifølge de krimtekniske undersøkelsene.

Den eller de som tente på brannen unnslipper derfra og saken blir stående uløst.

Saken henlegges og etterforskningsressursene i Oslo omdirigeres til andre saker.

Samme modus

Så, nesten syv måneder senere, kommer det inn nok en melding fra den samme blokka i Arendalsgata, men fra tredje etasje.

Også denne gangen slikker flammene oppetter inngangsdøren til en av leilighetene inne i blokka. Nok en gang blir brannen oppdaget før den sprer seg, og mange av beboerne rekker å evakuere seg selv før brannvesenet kommer til stedet.

Heller ikke denne gangen kommer noen til skade, og personen som bodde i leiligheten opplyser at han ikke var hjemme da det begynte å brenne.

Allerede tidlig i etterforskningen ser politiet et mønster: Den samme oppgangen, antent brann utenfor en inngangsdør. Da resultatene av de krimtekniske undersøkelsene kommer tilbake, blir det nok en indikasjon på at sakene kan sees i sammenheng: Også ved denne brannen ble det brukt bensin for å tenne på.

Men nok en gang står politiet igjen uten vitner til brannen eller video av området.

Dermed blir også denne saken stående uløst, og opptil flere potensielle brannstiftere får gå ustraffet.

Seriebrannstifter eller «copycat»

Brannene skiller seg ut fra mange at de andre påsatt-sakene Oslo-politiet etterforsker fordi de skjedde innendørs, i en oppgang som egentlig er forbeholdt beboerne og deres gjester. Alle dørene inn til oppgangen var låst da politiet gjorde sine undersøkelser.

Arbeidsteorien deres blir at en eller flere tente på inngangsdørene, og at den samme personen eller en såkalt «copycat»-brannstifter gjør det samme rundt et halvår senere.

Nå ber de om tips fra publikum i sakene.