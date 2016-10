To kvinner og en mann siktet for drap i Kristiansand

To kvinner og en mann er pågrepet og siktet for drap etter at en mann ble funnet drept i en leilighet i Kristiansand natt til fredag.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det bekrefter politiadvokat Cecilie Pedersen ved Agder politidistrikt overfor VG.

Det var klokken 23.47 at politiet fikk melding om mulig knivstikking på en adresse i Kongens gate i Kristiansand sentrum.

Har du tips i denne saken? Kontakt VGs journalister her.

Natt til fredag er den aktuelle gaten stengt av, og politiet har satt opp et blått etterforskningstelt utenfor adressen hvor den drepte ble funnet.

Erklært død på stedet



– Da vi kom til stedet fant vi en mann som ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet, men livet sto ikke til å redde. Han ble erklært død på stedet, opplyser operasjonsleder Lars Hyberg til VG.



Skadene er forenelige med knivstikk, opplyser han.

En mann ble pågrepet like ved stedet. Siden det er brukt tvangsmidler er mannen formelt siktet, men Hyberg opplyser at hans tilknytning til saken er høyst usikker.

– Den pågrepne mannen knyttes til stedet, men tilknytningen er fortsatt så uklar at jeg ikke ønsker å gå ut med mer informasjon om det, sier han.

Undersøkelser på stedet



Det vil bli holdt en pressekonferanse fredag.

Politiet er i gang med kriminaltekniske og taktiske undersøkelser på stedet, og det vil pågå avhør utover fredagen. Offeret er ikke identifisert.

Ingen av de siktede har foreløpig fått oppnevnt forsvarere.