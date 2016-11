Politiet rykket ut etter melding om en trafikkulykke i Narvik. I en bil ble to menn i 20-årene funnet med stikkskader.

Ved 17.30-tiden fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt i fjellveggen på E6 ved Skjombrua.

Det ble igangsatt førstehjelp, men livet til den ene mannen sto ikke til å redde. Vedkommende ble erklært død på stedet.

– Dødsårsaken er sannsynligvis knivstikk, sier operasjonsleder Grete Birkeland i Midtre Hålogaland politidistrikt til VG.

I en pressemelding onsdag skriver politiet at det er anmodet om rettsmøte i Ofoten tingrett kl. 13, der de vil fremme påstand om fire uker varetektsfengsling av mistenkte.

Stjal bil

Den skadede mannen ble fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Han er utenfor livsfare. Det er snakk om en ung mann som behandles for alvorlig skader, men er stabil og det ser ut til å være under kontroll, sier pressevakt Per-Christian Johansen til VG.

Stein Aasheim var en av de første som kom til åstedet ved Skjombrua. Han satte på nødblink og bisto i arbeidet med å redde liv.

– Jeg trodde det var en trafikkulykke, og hjalp til på stedet med en skadet person. Men da jeg skulle gå tilbake til bilen min da var den ikke der, sier Aasheim til VG.

«Farlig og bevæpnet»

Aasheim varslet politiet om at bilen hans – en grå Citroën C5 – var stjålet. Biltyveriet ble satt i sammenheng med knivstikkingen. Det ble straks sendt ut en etterlysning.

Internt i politiet ble en navngitt mann etterlyst. Publikum ble oppfordret til å varsle inn eventuelle observasjoner, men ble sterkt advart mot å kontakte føreren av den stjålne bilen.

Føreren ble ansett som «farlig og bevæpnet», ifølge politiet. Ved 21-tiden meldte den etterlyste mannen seg for politiet. Han troppet da opp på Narvik politistasjon.

Politiet mistenker ham for å ha stukket ned de to mennene. Han er siktet for kroppsskade med døden til følge.

– Begynnelsen av 20-årene



Politiet jobber med å få en sikker identitet på den drepte mannen. Den skadede på sykehuset er identifisert.

Ifølge politiinspektøren er alle de involverte – også den siktede – i begynnelsen av 20-årene.

– Vi har ikke beslaglagt noen våpen. Foreløpig vet vi lite om hendelsesforløpet. Da politiet kom til stedet var avdøde og den skadede tatt ut av bilen de satt i, mens siktede hadde stjålet en bil og stukket av, sa politiinspektør Steffen Ravnåsen tirsdag kveld.

Den siktede mannen har ikke fått oppnevnt noen forsvarer ennå.