To har meldt seg i forbindelse med Asker-drap

ASKER (VG) To menn er mistenkt for drapet på 31-åringen fra Asker, etter å ha meldt seg for politiet i Oslo.

Etter det VG får opplyst skal de to mistenkte mennene ha oppsøkt 31-åringen søndag kveld. Bakgrunnen for besøket skal ha vært gjensidige trusler i et kriminelt miljø i Oslo.

– De to mennene møtte her på politihuset. Det er for tidlig å si noe om hva slags relasjon de har til saken, men foreløpig har de status som mistenkte, sier Grete Metlid, leder for vold- og seksualavsnittet i Oslo politidistrikt.

Politiet holdt en pressekonferanse om drapssaken klokken 14.45. 31-åringen blir obdusert i dag, men det vil ikke foreligge noen foreløpig obduksjonsrapport før i morgen.

Etter det VG får opplyst var det avtalt et møte mellom de tre søndag kveld.

– Min klient har meldt seg for politiet, og sagt seg villig til å møte i avhør. Han har ikke hatt tanke om å påføre avdøde alvorlige skader, sier forsvarer til den ene av mennene, advokat Vidar Lind Iversen, til VG.

Går ikke ut med ID



Etter det VG får opplyst, er den 31 år gamle mannen tidligere straffedømt en rekke ganger. Han er norsk-iraner, og norsk statsborger.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 21.20-tiden. Politiet har identifisert den avdøde mannen, men vil ikke komme med ytterligere informasjon om identiteten hans nå.

Politiet vil heller ikke kommentere hva slags skader mannen hadde, utover at det funn på åstedet som gjør at de er sikre på at man står overfor et drap.

Blod på inngangsdøren



Da VG var på åstedet mandag formiddag, bar det tydelig preg av hendelsene søndag kveld. Vinduet på inngangsdøren var knust, og under dørklinken var det tydelige blodspor.

Mandag morgen sier naboer til VG at området vanligvis er svært stille og fredelig. En av de nærmeste naboene verken hørte eller så noe søndag kveld, før de oppdaget politibilene som sto utenfor huset.