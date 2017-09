To fanger fremdeles på rømmen i Hedmark

To fanger som rømte fra to fengsler i Hedmark lørdag kveld, er fremdeles på rømmen, opplyser politiet.

Den ene mannen er 34 år gammel med opprinnelse fra Moldova. Han satt inne ved Bruvoll fengsel for grovt tyveri med en soningstid på 2 år og 2 måneder. Politiet beskriver han som 170-175 centimeter høy og slank. Han hadde på seg allværsjakke, svart bukse og svarte joggesko da han rømte.

Den andre er 29 år gammel og har bakgrunn fra Polen. Han satt i varetekt på Ilseng fengsel i Stange kommune for smugling av alkohol til Norge. Han er 176 centimeter høy og hadde på seg svart bukse med lyse striper langs beina, mørk hettegenser og lys T-skjorte. Han hadde fremdeles ikke fått dom.

Fengselsleder: – ikke vanskelig å hoppe over gjerdet



Leder for begge fengslene, Jan Korsvold, sier at det ikke er så vanskelig å rømme fra lavrisikofengsel, som Ilseng og Bruvoll.

– Det er ingen heksekunst å få det til. Dette er ingen høyrisikofengsel. Alle som soner her soner under lav sikkerhetsnivå og det er ikke så vanskelig å hoppe over gjerdet, sier han til VG.

– Vi har undersøkt hva som har skjedd. Det vi vet er at de ansatte hadde gjort jobben sin og fulgt alle rutiner knyttet til denne hendelsen, sier Korsvold.

Samtidig opplyser fengselslederen at mennene ikke er ansett som farlige.

– Det er ingen farlige personer som sitter inne i slike lavrisikofengsel, sier han.

Dersom mennene blir pågrepet, vil de bli satt rett inn i høyrisikofengsel. Det er imidlertid politiets oppgave å pågripe dem, sier Korsvold.

Ingen er pågrepet



Operasjonsleder i Innladet politidistrikt, Arne Nordevik, sier søndag kveld at fangene fremdeles er på rømmen.

Det gikk 45 minutter til en time mellom de to forskjellige hendelsene.

– Vi jobber nå på etteretningssiden uten noen konkrete teorier sier Nordevik.

Ved Ilseng fengsel er det omtrent 86 innsatte med en gjennomsnittelig soningstid på 45 dager. Ved Bruvoll er det nærmere 70 personer der fangene sitter inne i 45 dager i gjennomsnitt. Hitiil i år har omtrent fire fanger rømt, ifølge Korsvold.