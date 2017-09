Tiltalte (33): Første overgrep skjedde på hvilerom med andre barn til stede

BERGEN (VG) Den overgrepstiltalte 33-åringen oppgir at første overgrep skjedde mens det var flere barn til stede.

Onsdag skal mannen som er tiltalt for seksuelle overgrep mot en rekke gutter forklare seg i Bergen tingrett. Guttene var i alderen fire til seks år, og overgrepene skjedde ifølge tiltalen i to barnehager mannen var tilknyttet i perioden 2011 til han ble pågrepet i april 2016.

Onsdag fortalte tiltalte i retten at han begikk to overgrep mens det var andre barn til stede.

– Hvorfor merket ikke de andre barna dette, stemmer dette? undrer tingrettsdommer Ove Kjell Hole.

– Det stemmer, sa 33-åringen gråtkvalt.

Pågrepet: Tiltrukket av barn i flere år

Han sier at han senere begikk mer alvorlige overgrep mot gutten, som da var fire år gammel, men da alene med barnet på toalettet.

Barnehageansatt: Erkjente overgrep mot fem

Fant bilde på nettet



Den overgrepstiltalte 33-åringen forteller at han hadde hatt flere jobber, blant annet i skolefritidsordningen, da han kom inn på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

Her trivdes han sånn passe, og han brukte mye tid på forklare hvordan han tilfeldigvis hadde kommet over et seksualisert bilde på internett mens han lette etter illustrasjon til en skoleoppgave.

– Det var et sjokk, sa han.

Han forteller at han slettet bildet, men senere forsøkte å lete det frem igjen, og at han da fant mange andre seksualiserte bilder. Han fullførte ikke skoleoppgaven. Kort tid etter sluttet han med studiene og fikk et vikariat i en av barnehagene hvor han nå er tiltalt for å ha begått overgrep.

Lagret bildene



Etter noen måneder forklarer han at han hentet frem igjen de seksualiserte barnebildene på internett, og lagret disse på sin PC.

– Du kikket på disse bildene mens du arbeidet i barnehagen. Dette virker motsetningsfylt. Var dette et mareritt for deg? ville tingrettsdommer Ove Kjell Hole vite.

– Når jeg var på jobb, tenkte jeg ikke på hva jeg hadde sett på internett, svarte tiltalte sterkt preget.

April 2016: Gutt fortalte om overgrep – barnehageansatt pågrepet

Han har erkjent straffskyld for fem av de mest alvorlige tiltalepunktene, som har en strafferamme på 21 års fengsel.

De to første dagene i retten har gått med til å vise videoopptak av barneavhør av i alt syv gutter som 33-åringen har fortalt at han har begått overgrep mot.

Første dag i retten ble avbrutt da 33-åringen hadde vedvarende sterke psykiske reaksjoner, og ble brakt til legevakt og medisinert. Også under sin forklaring onsdag har han det tydelig vanskelig og må ta lange pauser.