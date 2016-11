Tiltalt konvertitt (19) om siste møte med moren: Fryktet gråt ville avsløre ham

OSLO TINGRETT (VG) Den 19-årige konvertitten fortalte i retten om det han trodde ville bli siste gang han møtte moren – før han skulle reise til Syria.

7. juni i fjor dro 19-åringen hjem til moren sin på Bjerke i Oslo for å besøke henne for siste gang. Planen var at han dagen etter skulle reise mot Gøteborg for deretter å ta seg til Syria.

– Hun hadde stelt i stand ekstra god mat og brownies. Jeg var ikke hjemme så mye lenger. Jeg visste at det mest sannsynlig var siste gang jeg kom til å se henne, utenom skurrete over Skype fra Syria, begynte 19-åringen om sitt siste hjemmebesøk.

Men han skulle ikke ble med IS, hevder han.

– Jeg har alltid tatt avstand fra IS, sier 19-åringen.

Halvannet år i varetekt



Han er kledd i dongeribukser og ullgenser. Håret er halvlangt og gredd bakover. Kinnene uten skjegg.

19-åringen har sittet i varetekt siden 8. juni i fjor og er tiltalt for forsøk på å slutte seg til terrorgruppen Den islamske staten (IS) og islamistprofilen Ubaydullah Hussain er tiltalt for å ha rekruttert ham.

Hussain har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i begynnelsen av desember i fjor. I denne perioden mener PST at han ved én eller flere anledninger har forsøkt å verve en medfange til IS mens de satt sammen vi Kongsvinger fengsel.

FORSVARERE: Nils Christian Nordhus (t. v) representerer den 19-årige konvertitten sammen med advokat Javeed Shah. John Christian Elden (t.h) representerer Ubaydullah Hussain. Foto: HELGE MIKALSEN / VG

Den 31 år gamle islamisten tiltalt for å ha rekruttert to norske konvertitter til IS, samt tilrettelagt eller gitt bistand til seks andre IS-rekrutter. Fem av dem er fra Fredrikstad i Østfold. I tillegg er Hussain tiltalt for trusler mot et vitne.

Den andre konvertitten Hussain er tiltalt for å ha rekruttert er Thom Alexander Karlsen, fra Halden i Østfold. Karlsen ble drept i Syria like før påske i fjor.

I sitt innledningsforedrag fortalte statsadvokat Frederik G. Ranke at Hussain har hatt kontakt med tyrkiske telefonnumre som også har dukket opp i henholdsvis italienske og australske terroretterforskninger.

Begge nekter straffskyld. Oslo tingrett har satt av seks uker til forhandlingene.

Prøvde å ikke gråte foran moren



Etter at 19-åringen, som i 7. juni fjor nylig var blitt myndig, og moren, hadde spist middag så satte de seg i stuens sofa.

– Jeg hadde det vondt og var nær ved å bryte sammen. På stuebordet stod det en PC. Jeg tok den til meg og plugget inn øretelefoner og søker opp de mest grufulle videoer fra Syria jeg kan finne for å minne meg selv på hvorfor jeg gjør dette her, forteller konvertitten.

Da besøket gikk mot slutten og han gikk ut i gangen for å kle på seg kom moren med et kakebrett.

– Hun sa noe tilfeldig, men kanskje visste hun noe. «Vær forsiktig, ta godt vare på deg selv,» sa hun. Det var det siste hun sa til meg før jeg gikk. Jeg tenker at jeg ikke kommer til å se henne mer, men uansett hvor mye jeg ville gråte, så visste jeg at det kunne sette planene i fare, at hun ville gjennomskue dem, sier han, før han begynner å gråte i retten.

AKTORATET: Anne Karoline B. Staff, politiadvokat i PST, mellom statsadvokat Kim Sundet (t. v) og Frederik G. Ranke. Dette er Rankes tredje IS-rettssak. Foto: HELGE MIKALSEN / VG

Pågrepet i Sverige



Deretter dro han hjem til hybelen sin, som han hadde fått i regi av barnevernet, for å pakke. Noen timer senere kom Ubaydullah Hussain i bil for å hente ham.

I bilen kom også Adnan Shaluni (28), en sentral person i Profetens Ummah med bakgrunn fra Sverige, inn, sammen med journalisten Khan Farooq. Sistnevnte holdt på med en dokumentar sammen med regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen.

8. juni, dagen etter det siste besøket hos moren, hadde PST i samarbeid med svensk politi iverksatt en koordinert aksjon som endte med at 19-åringen ble pågrepet på Landvetter flyplass utenfor Gøteborg.

Den norsk konvertitten fortalte i retten at han Adnan Shaluni og Ubaydullah Hussain gikk inn på flyplass i Gøteborg. 19-åringen hentet billettene sin og sjekket inn bagasjen før han tok farvel med de to kameratene fra islamistgruppen.

«Politi!»

– Det var et tårevått øyeblikk. De visste var min hensikt med turen var, og det var trist for meg. Ubaydullah ga aldri inntrykk av at han ønsket at jeg skulle reise til Syria, og han gråt. Jeg gråt også, men jeg kunne ikke snu nå. Det var bare å ta seg sammen og ta farvel, forklarer 19-åringen.

Da den terrortiltalte konvertitten omsider kom til gaten, følte han at en vakt ved flyplassen hadde gjennomskuet ham. 19-åringen gikk på do og låste døren for å se om det skapte en reaksjon eller om de hadde kontroll på ham.

– Jeg kastet kaldt vann i ansiktet og sa til meg selv at det kom til å gå bra. «Skjerp deg!», tenkte jeg, forklarer 19-åringen.

Konvertitten gikk ut fra toalettet, spiste en salat og stilte seg i køen mot gaten.

– Jeg la ikke merke til noe uvanlig. Jeg følte at jeg ble beskyttet av folkene i køen. Jeg sto med armene ut og kjente plutselig at noen tok grep i armene mine – og jeg hørte bare «politi!», forklarer konvertitten.

Konverteringen



19-åringen forklarte at han ble interessert i islam i 9. klasse, som 15-åring. Det var da en muslimsk jente i klassen som spurte han og andre klassekamerater hvorfor de lo av en slitt Bibel full av stygge tegninger.

– Det traff meg ganske hardt. Var det sånn vi behandlet våre hellige bøker? Jeg følte skam. Hun som muslim tok til orde for Bibelen og viste respekt.

Selv kom han fra en kristen familie og hadde vokst opp alene med sin mor, etter at faren døde da han var tre måneder gammel. I tenårene drev han med mye «tull», drakk og røykte hasj. Han ønsket å gjøre noe med dette, blant annet for å forbedre karakterene sine på ungdomsskolen.

Han bestemte seg til slutt for å bli muslim, mens han fortsatt gikk i 9. klasse, forklarer han.

– Da jeg hadde bestemt meg, gikk jeg ut på verandaen min. Jeg husker det var vinter. Da fremsa jeg trosbekjennelsen der på verandaen min.

19-åringen: Bestemte seg før han møtte Ubaydullah



De første årene forsøkte han å holde sin nye tro så hemmelig så mulig, spesielt overfor familien, forklarer 19-åringen. Men etter hvert begynte å han å oppsøke mosker.

– I slutten av 2013 eller begynnelsen av 2014 så begynte jeg å samle inn penger sammen med en kamerat som hadde mye kontakt med Rabita-moskeen. Vi samlet inn penger sammen til Syria for en organisasjon som het Islamic Relief, forklarer han.

Deretter forteller 19-åringen at han gjennom 2014 bestemte seg for å reise til Syria. Han forsøkte å lære så mye som mulig om konflikten og oppsøkte videoer for å bli kjent med forholdene og grusomhetene.

Imidlertid skulle han ikke bli med i IS, ifølge sin forklaring. I stedet ville han bli med en liten gruppe som holdt til rundt Aleppo og Idlib i Syria, men han vil ikke si hva gruppen heter ettersom han mener det vil avsløre en venn av ham som også er i PSTs søkelys.

VG har tidligere omtalt at 19-åringen forsøkte å få tak i det norske IS-medlemmet Kim Andre Ryding kort tid før han skulle reise 8. juni 2015.

Møtte Ubaydullah Hussain på kebabsjappe



Vinteren 2015 skulle han spise kebab med en kamerat på Bislett Kebab da han tilfeldigvis møtte Ubaydullah Hussain på gaten utenfor. Senere kom Hussain forbi og han hilse på han. Etterpå sendte han en SMS som medførte at de to møttes kort tid senere.

– Jeg møtte han på Bjerke. Han kom helt alene. Vi gikk nedover en gangsti mot Risløkka for å snakke i fred. Vi snakker om at jeg er muslim og hvorfor jeg begynte å praktisere. Syria er ikke tema, før jeg gir uttrykk for det selv. Han så da på meg og gir uttrykk for at dette er alvorlig. Jeg ser han reagerer sterkt på det og han lurer på om familien min vet om dette, forteller 19-åringen.

Han avviser at Ubaydullah Hussain har rekruttert ham.

– Jeg ønsket råd fra han og han ga meg råd, forteller 19-åringen.

Han forklarer også at han hadde skaffet seg mye utstyr allerede høsten 2014, flere måneder før han møtte Hussain for første gang.